Zacharovová: Rusko vývojom nových zbraní iba reaguje na kroky NATO
- DNES - 19:58
- Moskva
Rusko je nútené reagovať na destabilizačné kroky Severoatlantickej aliancie (NATO) vývojom zbraní, akými sú medzikontinentálna raketa s plochou dráhou letu Burevestnik či podvodný dron Poseidon, vyhlásila vo štvrtok podľa agentúry TASS hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, píše TASR.
Obe zbrane, ktoré sú poháňané jadrovým reaktorom a sú schopné niesť konvenčné aj jadrové hlavice, Moskva otestovala v uplynulých dňoch. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok vyhlásil, že nešlo o jadrové skúšky, čím reagoval na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa nariadiť ministerstvu obrany, aby okamžite obnovilo testy jadrových zbraní, a to v reakcii na údajné rovnaké kroky iných krajín. Šéf Bieleho domu to oznámil krátko pred stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei.
Podľa agentúry AFP nebolo bezprostredne jasné, či mal Trump na mysli skúšky nosičov alebo testy explózií jadrových hlavíc. Tie Spojené štáty nevykonávajú od roku 1992. Rusko takúto skúšku naposledy uskutočnilo v roku 1990 - ešte ako Sovietsky zväz. Peskov ale upozornil, že ak niektorá z jadrových veľmocí moratórium uvalené na testovanie jadrových zbraní poruší, Rusko nebude váhať a pridá sa.
Hovorkyňa ruskej diplomacie obvinila NATO, že v oblasti protiraketovej obrany podniká „čoraz destabilizujúcejšie kroky“, na ktoré Moskva údajne iba reaguje. „Pokiaľ ide o systémy ako Burevestnik, ako ruská vláda opakovane uvádzala, ich vývoj je núteným opatrením prijatým na udržanie strategickej rovnováhy,“ povedala Zacharovová na tlačovej konferencii.
