  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 30.10.2025Meniny má Šimon(a)
14°Bratislava

Polícia pátra po mladej študentke, zmizla po stretnutí s neznámym mladíkom

  • DNES - 19:20
  • Bratislava
Polícia pátra po mladej študentke, zmizla po stretnutí s neznámym mladíkom

Mladá žena je už niekoľko dní nezvestná.

Polícia v Nových Zámkoch vyhlásila pátranie po 20-ročnej Nikolete Farkasovej z okresu Galanta. Mladá žena je nezvestná od pondelkového večera (27. 10.), kedy mala odísť vlakom do Bratislavy v sprievode mladého muža, ktorého poznala len veľmi krátko. Odvtedy sa nikomu neozvala a má vypnutý mobilný telefón.

O pomoc pri pátraní požiadal aj Záchranný systém Slovensko, ktorý zverejnil výzvu na sociálnej sieti. Podľa informácií od kamarátky nezvestnej mal po Nikoletu prísť do Nových Zámkov chlapec, s ktorým sa poznala menej ako deň. Následne mali spoločne nasadnúť na vlak smerujúci do Bratislavy približne o 20.00 hod.

Od tej chvíle Nikoleta o sebe nepodala žiadnu správu. „Odvtedy má vypnutý telefón. Nikomu sa neozýva, nechodí do školy,“ uvádza sa v správe od jej kamarátky.

Foto: Záchranný systém Slovensko

Pátranie po nezvestnej oficiálne vyhlásilo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch v stredu, 29. októbra 2025. Podrobný popis osoby ani oblečenia, ktoré mala na sebe v čase zmiznutia, zatiaľ nebol zverejnený.

Polícia aj dobrovoľníci sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc. Akékoľvek informácie o pohybe alebo pobyte nezvestnej Nikolety Farkasovej je možné oznámiť na známom policajnom čísle 158, prípadne na telefónnom čísle Záchranného systému Slovensko +421 948 11 22 33.

Zdroj: Info.sk, ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SLOVENSKO
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Únia miest Slovenska vyzýva Suska: Je treba okamžite riešiť vnútornú bezpečnosť, je to problém štátu

Únia miest Slovenska vyzýva Suska: Je treba okamžite riešiť vnútornú bezpečnosť, je to problém štátu

DNES - 17:44Domáce

Predstavitelia Únie miest Slovenska na štvrtkovom stretnutí tlmočili ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi, aby sa okamžite začala riešiť vnútorná bezpečnosť.

SHS James neschválil zmluvy pripravené KST pre tatranské vysokohorské chaty

SHS James neschválil zmluvy pripravené KST pre tatranské vysokohorské chaty

DNES - 16:20Domáce

Slovenský horolezecký spolok James neschválil trojstranné zmluvy pripravené vedením Klubu slovenských turistov ani pre jednu z tatranských vysokohorských chát.

Prokuratúra podala obžalobu na bývalého pedagóga väznice v Leopoldove

Prokuratúra podala obžalobu na bývalého pedagóga väznice v Leopoldove

DNES - 15:48Domáce

Krajská prokuratúra v Trnave podala obžalobu na bývalého pedagóga leopoldovskej väznice, ktorý mal do ústavu vnášať omamné látky a nepovolené lieky.

Vážna nehoda dvoch áut, jedno z nich skončilo na streche

Vážna nehoda dvoch áut, jedno z nich skončilo na streche

DNES - 15:11Domáce

Zrážka áut skomplikovala dopravu.

Vosveteit.sk
Meta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovoríMeta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovorí
Xiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónuXiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónu
Samsung spúšťa vlastný prehliadač pre počítače. Chrome a Edge dostali vážnu konkurenciuSamsung spúšťa vlastný prehliadač pre počítače. Chrome a Edge dostali vážnu konkurenciu
OpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené faktyOpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené fakty
Tieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmusTieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmus
„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov
Netflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovaťNetflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovať
Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyzikyEinstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozogNie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP