Polícia pátra po mladej študentke, zmizla po stretnutí s neznámym mladíkom
Mladá žena je už niekoľko dní nezvestná.
Polícia v Nových Zámkoch vyhlásila pátranie po 20-ročnej Nikolete Farkasovej z okresu Galanta. Mladá žena je nezvestná od pondelkového večera (27. 10.), kedy mala odísť vlakom do Bratislavy v sprievode mladého muža, ktorého poznala len veľmi krátko. Odvtedy sa nikomu neozvala a má vypnutý mobilný telefón.
O pomoc pri pátraní požiadal aj Záchranný systém Slovensko, ktorý zverejnil výzvu na sociálnej sieti. Podľa informácií od kamarátky nezvestnej mal po Nikoletu prísť do Nových Zámkov chlapec, s ktorým sa poznala menej ako deň. Následne mali spoločne nasadnúť na vlak smerujúci do Bratislavy približne o 20.00 hod.
Od tej chvíle Nikoleta o sebe nepodala žiadnu správu. „Odvtedy má vypnutý telefón. Nikomu sa neozýva, nechodí do školy,“ uvádza sa v správe od jej kamarátky.
Foto: Záchranný systém Slovensko
Pátranie po nezvestnej oficiálne vyhlásilo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch v stredu, 29. októbra 2025. Podrobný popis osoby ani oblečenia, ktoré mala na sebe v čase zmiznutia, zatiaľ nebol zverejnený.
Polícia aj dobrovoľníci sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc. Akékoľvek informácie o pohybe alebo pobyte nezvestnej Nikolety Farkasovej je možné oznámiť na známom policajnom čísle 158, prípadne na telefónnom čísle Záchranného systému Slovensko +421 948 11 22 33.
Únia miest Slovenska vyzýva Suska: Je treba okamžite riešiť vnútornú bezpečnosť, je to problém štátu
Predstavitelia Únie miest Slovenska na štvrtkovom stretnutí tlmočili ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi, aby sa okamžite začala riešiť vnútorná bezpečnosť.
SHS James neschválil zmluvy pripravené KST pre tatranské vysokohorské chaty
Slovenský horolezecký spolok James neschválil trojstranné zmluvy pripravené vedením Klubu slovenských turistov ani pre jednu z tatranských vysokohorských chát.
Prokuratúra podala obžalobu na bývalého pedagóga väznice v Leopoldove
Krajská prokuratúra v Trnave podala obžalobu na bývalého pedagóga leopoldovskej väznice, ktorý mal do ústavu vnášať omamné látky a nepovolené lieky.
Vážna nehoda dvoch áut, jedno z nich skončilo na streche
Zrážka áut skomplikovala dopravu.