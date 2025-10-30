Merz chce Turecko v EÚ, s Erdoganom sa nezhodol v otázke vojny Izraela v Gaze
18:15
- Ankara
Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok počas stretnutia s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v Ankare ponúkol Turecku prehĺbenie bilaterálnych vzťahov s Nemeckom a vyjadril podporu oživeniu dlhodobo pozastaveného úsilia Turecka o vstup do Európskej únie.
Merz a Erdogan sa však na spoločnej tlačovej konferencie nezhodli v názore na konanie Izraela v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Anadolu.
„Turecko je veľmi dôležitý aktér vo všetkých otázkach zahraničnej politiky a bezpečnosti, ktoré sa nás týkajú,“ povedal Merz na tlačovej konferencii s Erdoganom. „Ako Nemci a Európania musíme posilniť naše strategické partnerstvo a neexistuje žiadny spôsob, ako sa vyhnúť silnému a hlbokému partnerstvu s Tureckom,“ konštatoval.
Merz opísal vzťahy Nemecka a Turecka ako „jedinečne široké a hlboké“ a zdôraznil prínos pracovníkov tureckého pôvodu, ktorí sa pred desaťročiami prisťahovali do Nemecka. Prisľúbil tiež podporu ambíciám Turecka vstúpiť do EÚ, avšak podľa neho je potrebný pokrok v oblasti demokratických štandardov a právneho štátu.
„V Turecku padli rozhodnutia, ktoré zatiaľ nespĺňajú štandardy kodanských (prístupových) kritérií,“ uviedol Merz. „O tom vedieme dialóg,“ dodal.
DPA konštatuje, že spornou otázkou je napríklad zatknutie istanbulského primátora Ekrema Imomgla, ktorý je vnímaný ako hlavný oponent Erdogana v prezidentských voľbách v roku 2028. Merz nespomenul tento konkrétny prípad, avšak vyzval na rešpektovanie nezávislého súdnictva a právneho štátu, pričom počas rokovania s Erdoganom vyjadril obavy o justíciu.
Ľudskoprávni aktivisti upozorňujú, že v uplynulých mesiacoch sa v Turecku zvýšilo napätie voči kritikom vlády, opozičným stranám a nezávislým médiám.
Erdogan v odpovedi na otázku o Imamoglovi povedal, že štátne orgány musia zakročiť proti každému, kto „pošliapava systém spravodlivosti“, a to bez ohľadu na to, akú funkciu daná osoba zastáva.
Podľa DPA došlo medzi nemeckým kancelárom a tureckým prezidentom na tlačovej konferencii k nezhode v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy. Merz zopakoval podporu Izraelu zo strany Nemecka, zatiaľ čo Erdogan znova obvinil židovský štát z genocídy.
Erdogan spomenul izraelské útoky na Pásmo Gazy, ktoré podnikol tento týždeň napriek platnému prímeriu. „Oni nielen útočia na Gazu, ale vždy mali v úmysle ovládnuť ju prostredníctvom hladu a genocídy - a to stále pokračuje,“ vyhlásil.
Turecký prezident tak reagoval na Merzove tvrdenie, že Izrael sa stal útočiskom pre milióny Židov vrátane mnohých preživších holokaust. Izrael podľa nemeckého kancelára po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas z októbra 2023 využil svoje právo na sebaobranu. Vojne v Gaze sa podľa jeho slov dalo vyhnúť, ak by Hamas prepustil rukojemníkov a zložil zbrane.
S týmto vyjadrením však Erdogan nesúhlasil a konštatoval, že Hamas nemá žiadne jadrové či ťažké zbrane, zatiaľ čo Izrael ich má a pokračuje v bombardovaní Pásma Gazy.
