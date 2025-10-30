  • Články
Štvrtok, 30.10.2025
15°Bratislava

V rodinnom dome objavili mŕtvolu na stoličke, polícia našla zranenie

  • DNES - 16:52
  • Pohronský Ruskov


Polícia vyšetruje záhadnú smrť.

Dnes na obed došlo v obci Pohronský Ruskov v okrese Levice k tragickému nálezu. V jednom z rodinných domov našli mŕtveho muža vo veku 63 rokov.

Podľa informácií televízie Markíza zosnulý muž sedel na stoličke v kuchyni. Na miesto okamžite privolali záchranné zložky. Polícia začala vyšetrovanie okolností úmrtia.

Muž mal zranenie

Obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie. Muž mal mať podľa informácií portálu tvnoviny.sk zranenie na temene hlavy. Mohlo k nemu dôjsť v dôsledku pádu alebo úderu. Presnú príčinu úmrtia však určí až súdna pitva.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
