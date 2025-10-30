  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 30.10.2025Meniny má Šimon(a)
17°Bratislava

SHS James neschválil zmluvy pripravené KST pre tatranské vysokohorské chaty

  • DNES - 16:20
  • Vysoké Tatry
SHS James neschválil zmluvy pripravené KST pre tatranské vysokohorské chaty

Slovenský horolezecký spolok (SHS) James neschválil trojstranné zmluvy pripravené vedením Klubu slovenských turistov (KST) ani pre jednu z tatranských vysokohorských chát.

Rozhodol o tom v utorok (28. 10.) na mimoriadnom valnom zhromaždení. Delegáti hlasovali per rollam o pripravených 19 uzneseniach, z ktorých 18 sa týkalo zmluvných vzťahov tatranských vysokohorských chát. Odobrili aj rozpočet na rok 2025. Predseda SHS James Anton Pacek o tom informoval na webe.

Členovia výkonného výboru (VV) SHS James majú právomoc rokovať a upravovať pri jednaniach s KST a nájomcami vo všetkých typoch schválených zmlúv texty, ktoré nemenia obsah základných náležitostí nájomnej zmluvy. V prípade Téryho chaty majú členovia VV SHS James právomoc uskutočniť potenciálne právne úkony smerujúce k uplatneniu práv SHS James,“ podotkol Pacek.

Delegáti na zhromaždení vo veci trojstranných a dvojstranných zmlúv pripravených vedením SHS James schválili zmluvu pre Chatu pri Zelenom plese pre nájomcu Tomáša Petríka, zmluvu pre Zbojnícku chatu pre nájomcu Mikiho Knižku a zmluvu pre Chatu pod Rysmi primárne pre nájomcu Viktora Beránka na dva roky. Pre prípad, že nebude možné uzavrieť zmluvný vzťah s Beránkom, schválili zmluvu pre Chatu pod Rysmi pre nájomcu Jána Ševčíka. SHS James neschválil zmluvu pre Téryho chatu pre nájomcu Tomáša Hvizdáka. Namiesto neho odobril zmluvu pre nájomcu Petra Michalku, ak bude možné uzatvoriť takýto zmluvný vzťah.

Augustové výberové konanie na štyroch chatárov vo Vysokých Tatrách sa stretlo s veľkou vlnou kritiky zo strany verejnosti. Jeho priebeh skritizoval aj SHS James, ktorý je menšinovým vlastníkom vysokohorských chát. Negatívne reakcie vyvolal najmä výber nových chatárov na Chate pod Rysmi a Téryho chate vo Vysokých Tatrách. KST na svojom októbrovom valnom zhromaždení schválilo nové nájomné zmluvy s chatármi do roku 2030. Prevádzku Chaty pri Zelenom plese získal Tomáš Petrík, Zbojníckej chaty Miki Knižka, Chaty pod Rysmi Ján Ševčík a Téryho chaty Tomáš Hvizdák.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prokuratúra podala obžalobu na bývalého pedagóga väznice v Leopoldove

Prokuratúra podala obžalobu na bývalého pedagóga väznice v Leopoldove

DNES - 15:48Domáce

Krajská prokuratúra v Trnave podala obžalobu na bývalého pedagóga leopoldovskej väznice, ktorý mal do ústavu vnášať omamné látky a nepovolené lieky.

Vážna nehoda dvoch áut, jedno z nich skončilo na streche

Vážna nehoda dvoch áut, jedno z nich skončilo na streche

DNES - 15:11Domáce

Zrážka áut skomplikovala dopravu.

Šutaj Eštok je pripravený na debatu o trestaní recidivistov drobných krádeží

Šutaj Eštok je pripravený na debatu o trestaní recidivistov drobných krádeží

DNES - 13:55Domáce

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je pripravený na debatu o spôsobe trestania recidivistov drobných krádeží. Do úvahy by mohli prichádzať napríklad verejnoprospešné práce pre tieto osoby.

Hnutie Slovensko žiada spoločné opozičné protesty 17. novembra

Hnutie Slovensko žiada spoločné opozičné protesty 17. novembra

DNES - 13:51Domáce

Hnutie Slovensko žiada organizovanie spoločných opozičných protestov 17. novembra vo viacerých mestách po Slovensku.

Vosveteit.sk
Xiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónuXiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónu
Samsung spúšťa vlastný prehliadač pre počítače. Chrome a Edge dostali vážnu konkurenciuSamsung spúšťa vlastný prehliadač pre počítače. Chrome a Edge dostali vážnu konkurenciu
OpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené faktyOpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené fakty
Tieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmusTieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmus
„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov
Netflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovaťNetflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovať
Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyzikyEinstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozogNie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESETHackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP