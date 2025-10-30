  • Články
Prokuratúra podala obžalobu na bývalého pedagóga väznice v Leopoldove

  Trnava
Prokuratúra podala obžalobu na bývalého pedagóga väznice v Leopoldove

Krajská prokuratúra (KP) v Trnave podala obžalobu na bývalého pedagóga leopoldovskej väznice, ktorý mal do ústavu vnášať omamné látky a nepovolené lieky.

Obžaloba bola podaná na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) pre pokračovací zločin prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca KP v Trnave Mojmír Huna.

Bývalý pedagóg väznice s iniciálkami D. M. mal tieto látky neoprávnene vnášať do ústavu na výkon trestu odňatia slobody a odovzdávať odsúdenému v období od januára 2023 do júla 2024. Látky mal zabezpečiť prostredníctvom príbuzných dvoch odsúdených. „Za uvedenú činnosť opakovane bral od týchto príbuzných úplatky v sumách 300 až 700 eur,“ priblížil Huna.

Predmetom obžaloby, ktorú prokuratúra podala na Špecializovaný trestný súd 23. októbra, je tiež skutok, ktorého sa mal dopustiť D. M. tým, že od nezisteného času si bez povolenia zadovážil a neoprávnene prechovával 1103 kusov nábojov. Za podplácanie čelí obžalobe päť osôb, vrátane dvojice odsúdených.

Zdroj: Info.sk, TASR
