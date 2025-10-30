Vážna nehoda dvoch áut, jedno z nich skončilo na streche
Zrážka áut skomplikovala dopravu.
Dopravná nehoda na frekventovanej Bajkalskej ulici v Bratislave si v stredu vyžiadala zranenie jednej osoby a spôsobila výrazné dopravné obmedzenia. Po zrážke dvoch osobných áut zostalo jedno z nich prevrátené na streche.
K nehode došlo v smere od Prístavného mosta, neďaleko čerpacej stanice. Z doposiaľ neobjasnených príčin sa tu zrazili vozidlá značky Citroën a Toyota.
Foto: Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave
„V dôsledku zrážky došlo k prevráteniu vozidla značky Citroën na strechu. Pri nehode utrpela jedna osoba – vodička vozidla Citroën ľahké zranenia,“ informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Nehoda skomplikovala premávku v exponovanom úseku. Na miesto boli vyslané policajné hliadky, ktoré začali dopravu usmerňovať a odkláňať cez Prievozskú ulicu.
„Vodičov v tejto súvislosti vyzývame k zvýšeniu trpezlivosti pri prejazde týmto úsekom, respektíve aby na prejazd využili alternatívnu trasu,“ dodal Szeiff. Okolnosti a presné príčiny nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania dopravnej polície.
Šutaj Eštok je pripravený na debatu o trestaní recidivistov drobných krádeží
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je pripravený na debatu o spôsobe trestania recidivistov drobných krádeží. Do úvahy by mohli prichádzať napríklad verejnoprospešné práce pre tieto osoby.
Hnutie Slovensko žiada spoločné opozičné protesty 17. novembra
Hnutie Slovensko žiada organizovanie spoločných opozičných protestov 17. novembra vo viacerých mestách po Slovensku.
Žena sa po hádke bodla nožom do srdca
Partnera poranenej ženy predviedli na výsluch.
Žilinka navrhol doplniť Trestný zákon o riešenie týkajúce sa drobných krádeží
Generálny prokurátor Maroš Žilinka navrhol do Trestného zákona doplniť ustanovenie smerujúce k efektívnej ochrane spoločnosti pred páchateľmi opakovane sa dopúšťajúcimi drobných krádeží.