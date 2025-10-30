  • Články
Poliaci míňajú na domáce zvieratá viac ako na nákup potrieb pre deti

  • DNES - 14:10
  • Varšava
Poliaci míňajú na svoje domáce zvieratá viac peňazí ako na nákup potrieb pre deti. Uviedol to denník Rzeczpospolita, ktorý vo štvrtok zverejnil analýzu poradenskej spoločnosti OC&C Strategy Consultants, informuje varšavský spravodajca TASR.

Trh s krmivom a doplnkami pre zvieratá v Poľsku podľa analýzy rástol v posledných piatich rokoch o približne 14 % ročne a v tomto roku dosiahne hodnotu okolo 9,6 miliardy zlotých (2,26 miliardy eur). Do roku 2029 by mal jeho objem vzrásť na takmer 13 miliárd zlotých, čo predstavuje nárast o 30 % v priebehu štyroch rokov.

Podľa denníka Poliaci vynakladajú na potreby domácich miláčikov výrazne viac ako na nákupy potrieb pre deti, napríklad na plienky či detskú výživu. Podľa prieskumu agentúry YouGov spred dvoch rokov, ktorý denník uvádza, bolo v Poľsku viac domácností so psami než s deťmi. Momentálne žije v poľských domácnostiach viac ako 8,4 milióna psov, čo je o takmer 700.000 viac než v roku 2019. Podľa Európskeho združenia výrobcov krmiva pre domáce zvieratá majú Poliaci aj 7,5 milióna mačiek. V roku 2024 sa v Poľsku narodilo približne 252.000 detí, čo je najmenej za viac ako 200 rokov.

Analytici OC&C poukázali na to, že trh s výrobkami pre zvieratá je mimoriadne odolný voči ekonomickým výkyvom. Len 7 % zákazníkov plánuje obmedziť výdavky na tieto produkty, zatiaľ čo viac než pätina chce šetriť na oblečení, elektronike alebo návštevách reštaurácií. Až 39 % spotrebiteľov plánuje svoje výdavky na starostlivosť o zvieratá, naopak, zvýšiť.

(1 EUR = 4,2418 PLN)

Zdroj: Info.sk, TASR
