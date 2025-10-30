Šutaj Eštok je pripravený na debatu o trestaní recidivistov drobných krádeží
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je pripravený na debatu o spôsobe trestania recidivistov drobných krádeží. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to naznačil s tým, že do úvahy by mohli prichádzať napríklad verejnoprospešné práce pre tieto osoby.
Poukázal na to, že priemerná výška škody pri drobných krádežiach dosahuje približne 64 eur, preto úvahy o prípadnom znižovaní hranice škody v rámci znenia Trestného zákona nič neriešia.
Zopakoval, že štatistiky Policajného zboru hovoria o poklese celkového počtu trestných činov a priestupkov. Pripustil však, že ako problém sa ukazujú opakované drobné krádeže.
„Dať niekoho do väzenia za to, že trikrát zoberie horalku a my mu máme vo väzení zabezpečovať plný servis, asi nie je namieste,“ zdôraznil. Zmysel diskusie vidí v alternatívnom trestaní, napríklad vo forme verejnoprospešných prác.
Šutaj Eštok v tejto súvislosti vyjadril podporu návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby sa do Trestného zákona doplnilo ustanovenie smerujúce k efektívnej ochrane spoločnosti pred páchateľmi opakovane sa dopúšťajúcimi drobných krádeží.
„Myslím si, že by bolo fajn, keby generálny prokurátor zvolal aj z jeho pozície odborné rokovanie spolu s ministrom spravodlivosti. Je to zákon, ktorý je v kompetencii ministra spravodlivosti. Je absolútne vhodné viesť odbornú debatu,“ povedal minister.
