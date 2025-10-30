Hnutie Slovensko žiada spoločné opozičné protesty 17. novembra
Hnutie Slovensko žiada organizovanie spoločných opozičných protestov 17. novembra vo viacerých mestách po Slovensku.
Podľa slov jeho lídra Igora Matoviča sa k iniciatíve pridali SaS, KDH aj mimoparlamentná strana Demokrati. Tvrdí, že PS na výzvu nereagovalo, naopak, začalo si rezervovať iné námestia v blízkosti tých, kde ostatné opozičné strany plánujú organizovať svoje protesty. Matovič to vyhlásil vo štvrtok na tlačovej konferencii.
„Nemyslíme si, že to je dobrá cesta, bude to vyzerať veľmi, veľmi zle a chceme poprosiť Progresívne Slovensko, aby v tejto veci urobili krok späť,“ vyhlásil Matovič. Ako podotkol, verejné spojenie opozičných strán by podľa neho dodalo ľuďom nádej.
Opozičné strany v minulosti avizovali, že si udalosti zo 17. novembra 1989 chcú pripomenúť rôznymi podujatiami.
Vážna nehoda dvoch áut, jedno z nich skončilo na streche
Zrážka áut skomplikovala dopravu.
Šutaj Eštok je pripravený na debatu o trestaní recidivistov drobných krádeží
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je pripravený na debatu o spôsobe trestania recidivistov drobných krádeží. Do úvahy by mohli prichádzať napríklad verejnoprospešné práce pre tieto osoby.
Žena sa po hádke bodla nožom do srdca
Partnera poranenej ženy predviedli na výsluch.
Žilinka navrhol doplniť Trestný zákon o riešenie týkajúce sa drobných krádeží
Generálny prokurátor Maroš Žilinka navrhol do Trestného zákona doplniť ustanovenie smerujúce k efektívnej ochrane spoločnosti pred páchateľmi opakovane sa dopúšťajúcimi drobných krádeží.