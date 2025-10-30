  • Články
Hnutie Slovensko žiada spoločné opozičné protesty 17. novembra

  • DNES - 13:51
  • Bratislava
Hnutie Slovensko žiada organizovanie spoločných opozičných protestov 17. novembra vo viacerých mestách po Slovensku.

Podľa slov jeho lídra Igora Matoviča sa k iniciatíve pridali SaS, KDH aj mimoparlamentná strana Demokrati. Tvrdí, že PS na výzvu nereagovalo, naopak, začalo si rezervovať iné námestia v blízkosti tých, kde ostatné opozičné strany plánujú organizovať svoje protesty. Matovič to vyhlásil vo štvrtok na tlačovej konferencii.

Nemyslíme si, že to je dobrá cesta, bude to vyzerať veľmi, veľmi zle a chceme poprosiť Progresívne Slovensko, aby v tejto veci urobili krok späť,“ vyhlásil Matovič. Ako podotkol, verejné spojenie opozičných strán by podľa neho dodalo ľuďom nádej.

Opozičné strany v minulosti avizovali, že si udalosti zo 17. novembra 1989 chcú pripomenúť rôznymi podujatiami.

Zdroj: Info.sk, TASR
