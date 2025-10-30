Žena sa po hádke bodla nožom do srdca
Partnera poranenej ženy predviedli na výsluch.
Aktualizované o 13:22
Košickí záchranári zasahovali v stredu (29. 10.) večer v jednej z ubytovní v meste. Ako informoval portál tvnoviny.sk, 27-ročná žena v byte mala bodnúť do oblasti srdca po tom, ako sa pohádala s partnerom.
Pohotovostné zložky mal privolať sused partnerov. "Ženu na mieste resuscitovali a previezli v ohrození života do nemocnice v Košiciach," informovali tvnoviny.sk.
O incidente na Facebooku informovala aj košická krajská polícia s tým, že ženu sa podarilo oživiť po desiatich minútach resuscitácie. "Počas prevozu do nemocnice žena opäť stratila vedomie, no jeden zo zasahujúcich policajtov bol v sanitke a pokračoval v oživovaní až do momentu, kým bola pacientka odovzdaná lekárom," informovala polícia s tým, že žena dostala druhú šancu na život.
29-ročného partnera poranenej ženy mali zaistiť a predviesť na policajné oddelenie. Polícia doplnila, že na mieste sa nachádzal aj ďalší muž, ktorého takisto zadržali. Jeden z nich mal pozitívny test na prítomnosť drog v organizme.
"Presné okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania," doplnila polícia.
