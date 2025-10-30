Žilinka navrhol doplniť Trestný zákon o riešenie týkajúce sa drobných krádeží
Generálny prokurátor Maroš Žilinka navrhol do Trestného zákona doplniť ustanovenie smerujúce k efektívnej ochrane spoločnosti pred páchateľmi opakovane sa dopúšťajúcimi drobných krádeží. Informoval o tom na sociálnej sieti.
Návrh podal ako zásadnú pripomienku k aktuálnej novele Trestného zákona, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Podľa Žilinku by sa malo umožniť dôsledné individuálne posúdenie činu a jeho trestnosti, dôsledné posúdenie možností individualizácie trestu vrátane alternatívnych trestov (bez nutnosti nepodmienečných trestov), ale aj možností odklonov v trestnom konaní.
„Akceptovaním návrhu by boli vytvorené legislatívne podmienky pre ochranu spoločnosti pred páchateľmi, ich výchovu a výchovu ostatných členov spoločnosti, ale aj reparáciu škodlivého následku a vyjadrenie morálneho odsúdenia páchateľov spoločnosťou,“ napísal generálny prokurátor.
Ministerstvo spravodlivosti už v stredu (29. 10.) reagovalo, že je pripravené o téme drobnej kriminality vecne diskutovať, vrátane možných úprav v trestaní recidivistov. Neplánuje však úplný návrat k tzv. horalkovému paragrafu. Žilinka kritizoval aj zrušenie tzv. horalkového paragrafu. Označil to za najzásadnejšiu chybu z pohľadu ochrany spoločnosti pred páchateľmi, ktorí sa opakovane dopúšťajú drobných krádeží.
