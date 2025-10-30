  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 30.10.2025Meniny má Šimon(a)
17°Bratislava

Žilinka navrhol doplniť Trestný zákon o riešenie týkajúce sa drobných krádeží

  • DNES - 12:46
  • Bratislava
Žilinka navrhol doplniť Trestný zákon o riešenie týkajúce sa drobných krádeží

Generálny prokurátor Maroš Žilinka navrhol do Trestného zákona doplniť ustanovenie smerujúce k efektívnej ochrane spoločnosti pred páchateľmi opakovane sa dopúšťajúcimi drobných krádeží. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Návrh podal ako zásadnú pripomienku k aktuálnej novele Trestného zákona, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Podľa Žilinku by sa malo umožniť dôsledné individuálne posúdenie činu a jeho trestnosti, dôsledné posúdenie možností individualizácie trestu vrátane alternatívnych trestov (bez nutnosti nepodmienečných trestov), ale aj možností odklonov v trestnom konaní.

Akceptovaním návrhu by boli vytvorené legislatívne podmienky pre ochranu spoločnosti pred páchateľmi, ich výchovu a výchovu ostatných členov spoločnosti, ale aj reparáciu škodlivého následku a vyjadrenie morálneho odsúdenia páchateľov spoločnosťou,“ napísal generálny prokurátor.

Ministerstvo spravodlivosti už v stredu (29. 10.) reagovalo, že je pripravené o téme drobnej kriminality vecne diskutovať, vrátane možných úprav v trestaní recidivistov. Neplánuje však úplný návrat k tzv. horalkovému paragrafu. Žilinka kritizoval aj zrušenie tzv. horalkového paragrafu. Označil to za najzásadnejšiu chybu z pohľadu ochrany spoločnosti pred páchateľmi, ktorí sa opakovane dopúšťajú drobných krádeží.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Žena sa po hádke bodla nožom do srdca

Žena sa po hádke bodla nožom do srdca

DNES - 13:11Domáce

Partnera poranenej ženy predviedli na výsluch.

PS hovorí o zvýšení kriminality, vyzýva Suska na riešenie

PS hovorí o zvýšení kriminality, vyzýva Suska na riešenie

DNES - 11:53Domáce

Opozičné hnutie PS hovorí o zvýšení kriminality. Poukazuje i na rozmach krádeží.

Polícia pátra po účastníkovi dopravnej nehody

Polícia pátra po účastníkovi dopravnej nehody

DNES - 10:55Domáce

Neznámy vodič si podľa polície nesplnil povinnosť.

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom slovenského národa

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom slovenského národa

DNES - 10:17Domáce

Martinská deklarácia bola zásadným postojom slovenského národa. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini pri príležitosti 107. výročia prijatia deklarácie, ktorou sa Slováci prihlásili k Československej republike.

Vosveteit.sk
OpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené faktyOpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené fakty
Tieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmusTieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmus
„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov
Netflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovaťNetflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovať
Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyzikyEinstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozogNie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESETHackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenieBill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP