Pellegrini sa v Uzbekistane stretol s Vučičom, rokovali o posilnení spolupráce
- DNES - 12:31
- Samarkand
Prezident SR Peter Pellegrini sa vo štvrtok v rámci návštevy Uzbekistanu bilaterálne stretol s prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom.
Rokovali o ďalšom posilnení bilaterálnej spolupráce s dôrazom na energetický sektor. Vučič zároveň Pellegriniho pozval na návštevu Srbska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Tanjug.
„Som vďačný za veľmi priateľskú a konštruktívnu diskusiu Počas nášho stretnutia sme si vymenili názory na ďalšie posilnenie vzťahov medzi našimi krajinami – najmä v oblastiach energetiky, hospodárskeho rozvoja a nášho spoločného príspevku k stabilite a prosperite celého regiónu,“ napísal Pellegrini na sociálnych sieťach. „Teším sa na pokračovanie našich diskusií v Srbsku, kam ma pán prezident pozval!“ dodal.
V podobnom duchu sa vyjadril aj srbský prezident. Diskusia s Pellegrinim podľa neho bola priateľská a podnetná. „Okrem tém, akými sú nové technológie, vzdelávanie a kultúrne dedičstvo, sme si vymenili názory aj na ďalšie posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi Srbskom a Slovenskom, s osobitným dôrazom na spoluprácu v energetickom sektore, hospodársky rozvoj a spoločný prínos k regionálnej stabilite a prosperite,“ napísal Vučič na sociálnej sieti Instagram.
Na stretnutí, ktoré sa konalo pred 43. zasadnutím Generálnej konferencie Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), prezidenti diskutovali aj o postavení slovenskej menšiny v Srbsku a jej prínose pre bilaterálne vzťahy.
Vučič sa Pellegrinimu poďakoval za principiálny postoj SR k otázke územnej celistvosti Srbska a podporu európskej integrácie Belehradu. Obe krajiny podľa Vučiča spája vzájomné priateľstvo, vízia mieru, pokroku a stability v Európe.
Pellegrini sa vo štvrtok zúčastnil aj na oficiálnom otvorení Generálnej konferencie UNESCO a rokoval s prezidentom Uzbekistanu Šavkatom Mirzijojevom. V piatok vystúpi v úvode všeobecnej politickej debaty.
