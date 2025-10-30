Športovec zomrel po zásahu loptičkou, mal len 17 rokov
- DNES - 18:29
- Melbourne
Mladík zomrel dva dni po prevoze do nemocnice. Krk mu zasiahla loptička vystrelená zo stroja.
Austrálsky svet športu sa zahalil do smútku. Vo štvrtok totiž zomrel 17-ročný Ben Austin, mladý hráč kriketu po tom, ako mu loptička zasiahla krk. Informoval o tom portál ABC News.
Vale Ben Austin.— Cricket Australia (@CricketAus) October 30, 2025
Cricket Australia is devastated at the passing of 17-year-old Melbourne cricketer Ben Austin following an accident while batting in the nets on Tuesday night. pic.twitter.com/zBifuqrrRG
K incidentu došlo v utorok (28. 10.) na ihrisku v meste Ferntree Gully pri Melbourne. Austina zasiahla loptička vystrelená zo stroja. Mladík mal síce nasadenú prilbu, ale chránič krku si pred tréningom nenasadil.
Po zásahu tínedžera previezli do nemocnice, no snaha o záchranu jeho života nemala šťastný koniec.
Zomrel pri tom, čo ho napĺňalo
Za mladým hráčom plače nielen rodina, ale aj celé okolie Ferntree Gully. Ako píše ABC News, športoví fanúšikovia ozdobili siete štadióna symbolickými dresmi, pálkami a odkazmi od kamarátov.
The passing of young Melbourne cricketer Ben Austin has left us heartbroken. Our thoughts are with his loved ones, his teammates at Ferntree Gully, Mulgrave and Eildon Park cricket clubs and the entire cricket community. Rest easy, Ben pic.twitter.com/LW0ietN3aJ— Melbourne Renegades (@RenegadesBBL) October 30, 2025
Jace Austin opísal svojho syna ako „žiariace svetlo v životoch našej rodiny a priateľov“. „Táto tragédia nám vzala Bena, ale našli sme útechu v tom, že robil niečo, čomu sa venoval celé roky,“ uviedol smútiaci otec.
Sústrasť pozostalým vyjadrila aj rodina Phillipa Hughesa. Hráča kriketu zasiahol podobný osud pred vyše desiatimi rokmi, keď zomrel počas zápasu po zásahu loptičkou. „Myslíme na vás, na kriketový klub Ferntree Gully a širšiu kriketovú obec. Spomíname na Bena a jeho lásku ku kriketu,“ uviedla rodina Hughesovcov.
