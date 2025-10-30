  • Články
Športovec zomrel po zásahu loptičkou, mal len 17 rokov

  • DNES - 18:29
Mladík zomrel dva dni po prevoze do nemocnice. Krk mu zasiahla loptička vystrelená zo stroja.

Austrálsky svet športu sa zahalil do smútku. Vo štvrtok totiž zomrel 17-ročný Ben Austin, mladý hráč kriketu po tom, ako mu loptička zasiahla krk. Informoval o tom portál ABC News.

K incidentu došlo v utorok (28. 10.) na ihrisku v meste Ferntree Gully pri Melbourne. Austina zasiahla loptička vystrelená zo stroja. Mladík mal síce nasadenú prilbu, ale chránič krku si pred tréningom nenasadil.

Po zásahu tínedžera previezli do nemocnice, no snaha o záchranu jeho života nemala šťastný koniec.

Zomrel pri tom, čo ho napĺňalo

Za mladým hráčom plače nielen rodina, ale aj celé okolie Ferntree Gully. Ako píše ABC News, športoví fanúšikovia ozdobili siete štadióna symbolickými dresmi, pálkami a odkazmi od kamarátov.

Jace Austin opísal svojho syna ako „žiariace svetlo v životoch našej rodiny a priateľov“. „Táto tragédia nám vzala Bena, ale našli sme útechu v tom, že robil niečo, čomu sa venoval celé roky,“ uviedol smútiaci otec.

Sústrasť pozostalým vyjadrila aj rodina Phillipa Hughesa. Hráča kriketu zasiahol podobný osud pred vyše desiatimi rokmi, keď zomrel počas zápasu po zásahu loptičkou. „Myslíme na vás, na kriketový klub Ferntree Gully a širšiu kriketovú obec. Spomíname na Bena a jeho lásku ku kriketu,“ uviedla rodina Hughesovcov.

Zdroj: Info.sk, abc.net.au
