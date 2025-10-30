  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 30.10.2025Meniny má Šimon(a)
17°Bratislava

PS hovorí o zvýšení kriminality, vyzýva Suska na riešenie

  • DNES - 11:53
  • Bratislava
PS hovorí o zvýšení kriminality, vyzýva Suska na riešenie

Opozičné hnutie PS hovorí o zvýšení kriminality. Poukazuje i na rozmach krádeží.

Mieni, že situáciu spôsobila úprava trestných kódexov. Vyzýva preto ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby v tejto veci konal a predstavil riešenia. Vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov PS na štvrtkovej tlačovej konferencii.

My samozrejme máme riešenia a zvažujeme rôzne alternatívy. Za dva roky nám však nebol schválený ani jeden zákon, nebudeme ich preto zatiaľ predkladať. Je to úloha ministra Suska. My hovoríme, že nemôžeme posielať hladných ľudí do väzenia, ale ani nemôžeme ľuďom hovoriť, že nech sa páči, kradnite a nič sa vám nestane. Jednoducho úlohou Suska ako ministra je nájsť cestu, spôsob a konkrétne riešenia. Ja ho touto cestou vyzývam, aby okamžite do Národnej rady (NR) SR predniesol konkrétne riešenia a legislatívne návrhy na zmeny, ktoré tento masívny problém so zvýšenou kriminalitou budú riešiť,“ poznamenal poslanec Branislav Vančo (PS).

Predstavitelia PS si myslia, že súčasná situácia vládnej koalícii nevadí. Tvrdia, že ak by tomu tak bolo, vedela by novelu s riešením pripraviť aj za dva dni. Zároveň vyhlásili, že sa nestotožňujú s tým, ako koaličníci interpretujú štatistiky o tom, že kriminalita klesá. „Samozrejme, že kriminalita klesá, lebo to, čo bolo voľakedy trestným činom, teraz už trestným činom nie je,“ okomentoval Jaroslav Spišiak (PS).

Opozícia opakovane hovorí o zvýšení kriminality. Viackrát vyzvala Suska na predstavenie návrhu riešenia. K téme sa vyjadril aj generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Kritizoval zrušenie tzv. horalkového paragrafu. Označil ho za najzásadnejšiu chybu z pohľadu ochrany spoločnosti pred páchateľmi, ktorí sa opakovane dopúšťajú drobných krádeží.

Minister spravodlivosti Boris Susko avizoval, že jeho rezort je pripravený o téme drobnej kriminality vecne diskutovať vrátane možných úprav v trestaní recidivistov. Neplánuje však úplný návrat k tzv. horalkovému paragrafu. Chce spravodlivé a efektívne riešenie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia pátra po účastníkovi dopravnej nehody

Polícia pátra po účastníkovi dopravnej nehody

DNES - 10:55Domáce

Neznámy vodič si podľa polície nesplnil povinnosť.

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom slovenského národa

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom slovenského národa

DNES - 10:17Domáce

Martinská deklarácia bola zásadným postojom slovenského národa. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini pri príležitosti 107. výročia prijatia deklarácie, ktorou sa Slováci prihlásili k Československej republike.

Pred piatimi rokmi sa na Slovensku konalo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19

Pred piatimi rokmi sa na Slovensku konalo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19

DNES - 9:46Domáce

Pred piatimi rokmi sa na Slovensku uskutočnilo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Testovalo sa od soboty 31. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020.

Nákladné auto skončilo mimo cesty, doprava na D2 je obmedzená

Nákladné auto skončilo mimo cesty, doprava na D2 je obmedzená

DNES - 9:15Domáce

Pravý jazdný pruh diaľnice v jednom smere zostal neprejazdný.

Vosveteit.sk
Tieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmusTieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmus
„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov
Netflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovaťNetflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovať
Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyzikyEinstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozogNie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESETHackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenieBill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémyPOZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP