  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 30.10.2025Meniny má Šimon(a)
17°Bratislava

Hurikán Melissa si na Haiti vyžiadal 25 obetí, Jamajka hlási rozsiahle škody

  • DNES - 11:52
  • Port-au-Prince
Hurikán Melissa si na Haiti vyžiadal 25 obetí, Jamajka hlási rozsiahle škody

Hurikán Melissa v stredu zasiahol severnú časť Karibiku po tom, ako poničil druhé najväčšie mesto Kuby, izoloval stovky vidieckych komunít, zdevastoval Jamajku a zaplavil Haiti, kde zahynulo už najmenej 25 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Melissa zasiahla Jamajku v utorok ako doteraz najsilnejší hurikán so stálou rýchlosťou vetra 298 kilometrov za hodinu. Americká meteorologická služba AccuWeather uviedla, že išlo o tretí najsilnejší zaznamenaný hurikán v Karibiku, ktorý sa zároveň v regióne najpomalšie posúval, v dôsledku čoho bol obzvlášť ničivý. AccuWeather odhaduje, že škody, finančné straty a obnova by krajinu mohli stáť 22 miliárd dolárov a trvať viac ako desať rokov.

Jamajská vláda schválila začiatok obnovy a počas týždňa ponechá otvorené aj núdzové prístrešky, kde podľa tamojšieho predstaviteľa prijali viac ako 25.000 ľudí.

Hurikán priamo nezasiahol Haiti, no niekoľko dní krajinu sužovali dažde. Úrady hlásili najmenej 25 mŕtvych, najmä v dôsledku povodní v pobrežnom meste Petit-Goave, kde sa rozvodnila rieka. Podľa agentúry pre zvládanie katastrof je 12 ľudí nezvestných. Doplnila, že v celom štáte došlo k zaplaveniu viac ako 1000 domovov a takmer 12.000 ľudí sa uchýlilo do núdzových prístreškov.

V noci zasiahla Melissa aj Kubu ako hurikán 3. kategórie. Na východne krajiny evakuovali úrady približne 735.000 ľudí. V stredu neboli hlásené žiadne úmrtia, no prezident Miguel Díaz-Canel oznámil, že ostrov utrpel rozsiahle škody a vyzýval ľudí na ostražitosť pre pokračujúce dažde.

Vedci uvádzajú, že hurikány sú silnejšie a vyskytujú sa častejšie v dôsledku otepľovania oceánov vyvolaného vysokými emisiami skleníkových plynov. Mnohí karibskí lídri preto vyzvali bohaté krajiny, ktoré v najväčšej miere prispievajú k znečisťovaniu, aby poskytli odškodnenie vo forme pomoci alebo odpustenia dlhov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj: Rusko na Ukrajinu vypustilo viac ako 650 dronov, hlásia dve obete

Zelenskyj: Rusko na Ukrajinu vypustilo viac ako 650 dronov, hlásia dve obete

DNES - 11:30Zahraničné

Rusko v noci na štvrtok podľa Volodymyra Zelenského zaútočilo na Ukrajinu 650 dronmi a viac ako 50 strelami, ktoré zasiahli energetickú infraštruktúru aj civilné objekty. Pri útokoch zahynuli dvaja ľudia.

Čína vyzýva USA na dodržiavanie zákazu jadrových skúšok

Čína vyzýva USA na dodržiavanie zákazu jadrových skúšok

DNES - 10:43Zahraničné

Čína vyzvala vo štvrtok Spojené štáty, aby „dôrazne dodržiavali“ globálny zákaz jadrových skúšok. Ide o reakciu na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA začnú „okamžite“ s testovaním.

Francúzske orgány zatkli ďalších piatich podozrivých z krádeže šperkov v Louvri

Francúzske orgány zatkli ďalších piatich podozrivých z krádeže šperkov v Louvri

DNES - 9:15Zahraničné

Francúzska polícia vo štvrtok zatkla ďalších päť osôb podozrivých z vlámania sa do parížskeho múzea Louvre a krádeže vystavených šperkov. Je medzi nimi aj muž považovaný za hlavného podozrivého.

Trump po komentári Gatesa vyhlásil víťazstvo nad „hoaxom“ klimatickej zmeny

Trump po komentári Gatesa vyhlásil víťazstvo nad „hoaxom“ klimatickej zmeny

DNES - 8:46Zahraničné

Americký prezident Donald Trump oznámil v stredu víťazstvo nad „hoaxom“ klimatickej zmeny.

Vosveteit.sk
Tieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmusTieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmus
„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov
Netflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovaťNetflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovať
Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyzikyEinstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozogNie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESETHackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenieBill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémyPOZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP