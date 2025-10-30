  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 30.10.2025Meniny má Šimon(a)
17°Bratislava

Zelenskyj: Rusko na Ukrajinu vypustilo viac ako 650 dronov, hlásia dve obete

  • DNES - 11:30
  • Kyjev
Zelenskyj: Rusko na Ukrajinu vypustilo viac ako 650 dronov, hlásia dve obete

Rusko v noci na štvrtok podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zaútočilo na Ukrajinu 650 dronmi a viac ako 50 strelami, ktoré zasiahli energetickú infraštruktúru aj civilné objekty. Pri útokoch zahynuli dvaja ľudia. TASR o tom informuje podľa príspevku Zelenského na sociálnej sieti X.

Zelenskyj tvrdí, že Moskva útočila na ciele naprieč Ukrajinou, pričom použila rôzne typy striel vrátane balistických a aerobalistických rakiet. „Mnohé boli zostrelené, ale bohužiaľ došlo aj k zásahom,“ napísal prezident, podľa ktorého na viacerých miestach stále prebiehajú záchranné operácie.

Ruské útoky spôsobili škody na obytných budovách v meste Záporožie. Dvaja ľudia pri nich zahynuli a desiatky ďalších vrátane detí sa zranili. Energetickú infraštruktúru Rusko zasiahlo vo viacerých ukrajinských oblastiach vrátane Ľvovskej a Ivanofrankivskej na západe krajiny.

Zelenskyj pre pokračujúce útoky Ruska na civilistov vyzval spojencov, aby vyvinuli dodatočný tlak na Moskvu. „Spoliehame sa na to, že Amerika, Európa a krajiny G7 nezostanú ľahostajné voči zámeru Moskvy všetko zničiť. Je potrebné prijať nové opatrenia na zvýšenie tlaku na ruský ropný a plynárenský priemysel, jeho finančný systém a prostredníctvom sekundárnych sankcií voči tým, ktorí túto vojnu financujú,“ vyhlásil prezident Ukrajiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hurikán Melissa si na Haiti vyžiadal 25 obetí, Jamajka hlási rozsiahle škody

Hurikán Melissa si na Haiti vyžiadal 25 obetí, Jamajka hlási rozsiahle škody

DNES - 11:52Zahraničné

Hurikán Melissa v stredu zasiahol severnú časť Karibiku po tom, ako poničil druhé najväčšie mesto Kuby, izoloval stovky vidieckych komunít, zdevastoval Jamajku a zaplavil Haiti, kde zahynulo už najmenej 25 ľudí.

Čína vyzýva USA na dodržiavanie zákazu jadrových skúšok

Čína vyzýva USA na dodržiavanie zákazu jadrových skúšok

DNES - 10:43Zahraničné

Čína vyzvala vo štvrtok Spojené štáty, aby „dôrazne dodržiavali“ globálny zákaz jadrových skúšok. Ide o reakciu na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA začnú „okamžite“ s testovaním.

Francúzske orgány zatkli ďalších piatich podozrivých z krádeže šperkov v Louvri

Francúzske orgány zatkli ďalších piatich podozrivých z krádeže šperkov v Louvri

DNES - 9:15Zahraničné

Francúzska polícia vo štvrtok zatkla ďalších päť osôb podozrivých z vlámania sa do parížskeho múzea Louvre a krádeže vystavených šperkov. Je medzi nimi aj muž považovaný za hlavného podozrivého.

Trump po komentári Gatesa vyhlásil víťazstvo nad „hoaxom“ klimatickej zmeny

Trump po komentári Gatesa vyhlásil víťazstvo nad „hoaxom“ klimatickej zmeny

DNES - 8:46Zahraničné

Americký prezident Donald Trump oznámil v stredu víťazstvo nad „hoaxom“ klimatickej zmeny.

Vosveteit.sk
Tieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmusTieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmus
„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov
Netflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovaťNetflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovať
Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyzikyEinstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozogNie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESETHackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenieBill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémyPOZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP