Zelenskyj: Rusko na Ukrajinu vypustilo viac ako 650 dronov, hlásia dve obete
- DNES - 11:30
- Kyjev
Rusko v noci na štvrtok podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zaútočilo na Ukrajinu 650 dronmi a viac ako 50 strelami, ktoré zasiahli energetickú infraštruktúru aj civilné objekty. Pri útokoch zahynuli dvaja ľudia. TASR o tom informuje podľa príspevku Zelenského na sociálnej sieti X.
Zelenskyj tvrdí, že Moskva útočila na ciele naprieč Ukrajinou, pričom použila rôzne typy striel vrátane balistických a aerobalistických rakiet. „Mnohé boli zostrelené, ale bohužiaľ došlo aj k zásahom,“ napísal prezident, podľa ktorého na viacerých miestach stále prebiehajú záchranné operácie.
Ruské útoky spôsobili škody na obytných budovách v meste Záporožie. Dvaja ľudia pri nich zahynuli a desiatky ďalších vrátane detí sa zranili. Energetickú infraštruktúru Rusko zasiahlo vo viacerých ukrajinských oblastiach vrátane Ľvovskej a Ivanofrankivskej na západe krajiny.
Zelenskyj pre pokračujúce útoky Ruska na civilistov vyzval spojencov, aby vyvinuli dodatočný tlak na Moskvu. „Spoliehame sa na to, že Amerika, Európa a krajiny G7 nezostanú ľahostajné voči zámeru Moskvy všetko zničiť. Je potrebné prijať nové opatrenia na zvýšenie tlaku na ruský ropný a plynárenský priemysel, jeho finančný systém a prostredníctvom sekundárnych sankcií voči tým, ktorí túto vojnu financujú,“ vyhlásil prezident Ukrajiny.
Hurikán Melissa si na Haiti vyžiadal 25 obetí, Jamajka hlási rozsiahle škody
Hurikán Melissa v stredu zasiahol severnú časť Karibiku po tom, ako poničil druhé najväčšie mesto Kuby, izoloval stovky vidieckych komunít, zdevastoval Jamajku a zaplavil Haiti, kde zahynulo už najmenej 25 ľudí.
Čína vyzýva USA na dodržiavanie zákazu jadrových skúšok
Čína vyzvala vo štvrtok Spojené štáty, aby „dôrazne dodržiavali“ globálny zákaz jadrových skúšok. Ide o reakciu na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA začnú „okamžite“ s testovaním.
Francúzske orgány zatkli ďalších piatich podozrivých z krádeže šperkov v Louvri
Francúzska polícia vo štvrtok zatkla ďalších päť osôb podozrivých z vlámania sa do parížskeho múzea Louvre a krádeže vystavených šperkov. Je medzi nimi aj muž považovaný za hlavného podozrivého.
Trump po komentári Gatesa vyhlásil víťazstvo nad „hoaxom“ klimatickej zmeny
Americký prezident Donald Trump oznámil v stredu víťazstvo nad „hoaxom“ klimatickej zmeny.