Polícia pátra po účastníkovi dopravnej nehody

  • DNES - 10:55
  • Strečno
Polícia pátra po účastníkovi dopravnej nehody

Neznámy vodič si podľa polície nesplnil povinnosť.

Polícia pátra po jednom z účastníkov pondelkovej (27. 10.) dopravnej nehody na ceste I/18 pri Strečne. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, neznámy vodič si nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta odišiel.

Po vodičovi vyhlásili pátranie

Podľa doterajšieho vyšetrovania neznámy vodič viedol jazdnú súpravu v smere od Martina na Žilinu. „Pri prejazde pravotočivou zákrutou z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel s návesom do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s protiidúcim osobným motorovým vozidlom,“ priblížila priebeh nehody polícia.

Doplnila, že vodička utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice. „Jej dychová skúška bola s negatívnym výsledkom. Vodič jazdnej súpravy si nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta odišiel. Po vodičovi, ako aj po jazdnej súprave bolo vyhlásené pátranie,“ dodala polícia.

TASR
