Čína vyzýva USA na dodržiavanie zákazu jadrových skúšok

  • DNES - 10:43
  • Peking
Čína vyzvala vo štvrtok Spojené štáty, aby „dôrazne dodržiavali“ globálny zákaz jadrových skúšok. Ide o reakciu na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA začnú „okamžite“ s testovaním. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Čína dúfa, že Spojené štáty budú dôsledne dodržiavať záväzky vyplývajúce z komplexnej zmluvy o zákaze jadrových skúšok a svoj záväzok zakázať jadrové skúšky. Takisto dúfa, že podniknú konkrétne kroky na ochranu globálneho systému jadrového odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní a na ochranu globálnej strategickej rovnováhy a stability,“ uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí.

Americký prezident Donald Trump nariadil ministerstvu vojny, aby okamžite začalo testovať jadrové zbrane USA, a to údajne v reakcii na rovnaké kroky iných krajín.

Spojené štáty majú viac jadrových zbraní ako akákoľvek iná krajina,“ napísal Trump na platforme Truth Social. „Rusko je na druhom mieste a Čína je ďalej na treťom mieste, ale do piatich rokov sa dostane na rovnakú úroveň. Vzhľadom na testovacie programy iných krajín som nariadil ministerstvu vojny, aby začalo testovať naše jadrové zbrane na rovnakom základe. Tento proces sa začne okamžite,“ vyhlásil americký prezident.

Zdroj: Info.sk, TASR
