Väčšina ľudí na Slovensku by súhlasila so zákazom chovu rýchlokurčiat

  • DNES - 10:29
  • Bratislava
Viac ako dve tretiny obyvateľov Slovenska by súhlasili s prípadným zákazom chovu kurčiat vyšľachtených na čo najrýchlejší rast.

Vyplýva to zo septembrového prieskumu agentúry Focus na vzorke 1086 respondentov. Zároveň by väčšina bola ochotná si priplatiť vyššiu cenu za kurča z chovu, ktorý zabezpečuje zvieratám lepšie životné podmienky. Vo štvrtok o tom informovalo občianske združenie Humánny pokrok.

Ľudia sú pripravení zaplatiť pár centov naviac výmenou za ukončenie najhorších podmienok v chove rýchlokurčiat, aké dnes poznám,” uviedol riaditeľ Humánneho pokroku Martin Smrek.

Za zákaz chovu rýchlokurčat sa vyslovilo 68,3 % opýtaných, pričom 66,2 % respondentov by bolo ochotných zaplatiť za kurča z chovov s lepšími životnými podmienkami vyššiu cenu. Občianske združenie priblížilo, že podľa analýzy z februára tohto roka by náklady na lepšie životné podmienky zvýšili cenu kurčaťa o 0,30 - 0,67 eura, teda by stálo o 5 - 11 % viac ako je bežná cena za kilogram kuracieho mäsa.

Z opýtaných by 21 % zaplatilo 2,91 eura za kilo, 22,4 % by zaplatilo 3,08 eura za kilo, 13,8 % ľudí by bolo ochotných zaplatiť 3,27 eura za kilo a 5,4 % by zaplatilo 4,15 eura za kilo. Ochota si priplatiť si je najvyššia u ľudí vo veku 25 - 34 rokov (70,8 %), žijúcich v štvorčlennej domácnosti (71 %), prevažne na východe Slovenska (70 %).

Zdroj: Info.sk, TASR
