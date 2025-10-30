  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 30.10.2025Meniny má Šimon(a)
16°Bratislava

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom slovenského národa

  • DNES - 10:17
  • Bratislava
Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom slovenského národa

Martinská deklarácia bola zásadným postojom slovenského národa. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini pri príležitosti 107. výročia prijatia deklarácie, ktorou sa Slováci prihlásili k Československej republike (ČSR) ako spoločnému štátnemu zväzku s Čechmi.

Prezident želá predovšetkým slovenskej politickej reprezentácii v budúcnosti takú odvahu, schopnosť dohody a mieru zodpovednosti, akú ukázali naši predkovia pred vyše storočím v Martine.

Mám pocit, že stále nevieme celkom doceniť význam tejto udalosti, keď sa pod jednou strechou stretli desiatky osobností národného diania a po búrlivých diskusiách dokázali dospieť k spoločnému rozhodnutiu. Bez ohľadu na svoj pôvod, vierovyznanie či miesto pôsobenia sa boli schopní dohodnúť na vzniku reprezentatívneho národného orgánu a prijať Martinskú deklaráciu vyjadrujúcu rozhodnutie vydať sa na spoločnú púť s bratským národom českým,“ napísal Pellegrini na sociálnej sieti.

Hlava štátu takisto pripomenula, že vznik ČSR by nemal svoju legitimitu bez jasného postoja slovenského národa, ktorý jeho zástupcovia vyjadrili pred 107 rokmi v Turčianskom Svätom Martine.

Dva dni po tom, ako v Prahe 28. októbra 1918 Národný výbor československý prijal zákon o vytvorení samostatnej Československej republiky, sa v Turčianskom Svätom Martine konalo zhromaždenie, na ktorom jeho účastníci prijali Deklaráciu slovenského národa, známu aj ako Martinská deklarácia. Vo štvrtok 30. októbra tak uplynie 107 rokov od prijatia deklarácie, ktorou sa Slováci prihlásili k ČSR ako spoločnému štátnemu zväzku s Čechmi.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pred piatimi rokmi sa na Slovensku konalo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19

Pred piatimi rokmi sa na Slovensku konalo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19

DNES - 9:46Domáce

Pred piatimi rokmi sa na Slovensku uskutočnilo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Testovalo sa od soboty 31. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020.

Nákladné auto skončilo mimo cesty, doprava na D2 je obmedzená

Nákladné auto skončilo mimo cesty, doprava na D2 je obmedzená

DNES - 9:15Domáce

Pravý jazdný pruh diaľnice v jednom smere zostal neprejazdný.

V horských oblastiach platí až do večera výstraha pred vetrom

V horských oblastiach platí až do večera výstraha pred vetrom

DNES - 8:59Domáce

Na severe Slovenska v horských oblastiach platí vo štvrtok do 22.00 h výstraha prvého stupňa pred vetrom.

Polícia hľadá tri dievčatá, naposledy ich videli na koncerte

Polícia hľadá tri dievčatá, naposledy ich videli na koncerte

DNES - 7:17Domáce

Miesto súčasného pohybu a pobytu troch dievčat je podľa polície neznáme.

Vosveteit.sk
„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov
Netflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovaťNetflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovať
Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyzikyEinstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozogNie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESETHackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenieBill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémyPOZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
Nový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na SlovenskoNový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na Slovensko
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP