Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom slovenského národa
Martinská deklarácia bola zásadným postojom slovenského národa. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini pri príležitosti 107. výročia prijatia deklarácie, ktorou sa Slováci prihlásili k Československej republike (ČSR) ako spoločnému štátnemu zväzku s Čechmi.
Prezident želá predovšetkým slovenskej politickej reprezentácii v budúcnosti takú odvahu, schopnosť dohody a mieru zodpovednosti, akú ukázali naši predkovia pred vyše storočím v Martine.
„Mám pocit, že stále nevieme celkom doceniť význam tejto udalosti, keď sa pod jednou strechou stretli desiatky osobností národného diania a po búrlivých diskusiách dokázali dospieť k spoločnému rozhodnutiu. Bez ohľadu na svoj pôvod, vierovyznanie či miesto pôsobenia sa boli schopní dohodnúť na vzniku reprezentatívneho národného orgánu a prijať Martinskú deklaráciu vyjadrujúcu rozhodnutie vydať sa na spoločnú púť s bratským národom českým,“ napísal Pellegrini na sociálnej sieti.
Hlava štátu takisto pripomenula, že vznik ČSR by nemal svoju legitimitu bez jasného postoja slovenského národa, ktorý jeho zástupcovia vyjadrili pred 107 rokmi v Turčianskom Svätom Martine.
Dva dni po tom, ako v Prahe 28. októbra 1918 Národný výbor československý prijal zákon o vytvorení samostatnej Československej republiky, sa v Turčianskom Svätom Martine konalo zhromaždenie, na ktorom jeho účastníci prijali Deklaráciu slovenského národa, známu aj ako Martinská deklarácia. Vo štvrtok 30. októbra tak uplynie 107 rokov od prijatia deklarácie, ktorou sa Slováci prihlásili k ČSR ako spoločnému štátnemu zväzku s Čechmi.
Pred piatimi rokmi sa na Slovensku konalo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19
Pred piatimi rokmi sa na Slovensku uskutočnilo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Testovalo sa od soboty 31. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020.
Nákladné auto skončilo mimo cesty, doprava na D2 je obmedzená
Pravý jazdný pruh diaľnice v jednom smere zostal neprejazdný.
V horských oblastiach platí až do večera výstraha pred vetrom
Na severe Slovenska v horských oblastiach platí vo štvrtok do 22.00 h výstraha prvého stupňa pred vetrom.
Polícia hľadá tri dievčatá, naposledy ich videli na koncerte
Miesto súčasného pohybu a pobytu troch dievčat je podľa polície neznáme.