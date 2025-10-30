  • Články
Nákladné auto skončilo mimo cesty, doprava na D2 je obmedzená

  • DNES - 9:15
  • Bratislava
Pravý jazdný pruh diaľnice v jednom smere zostal neprejazdný.

Vo štvrtok ráno je obmedzená doprava na diaľnici D2 v smere z Malaciek do Bratislavy. Neprejazdný je pravý jazdný pruh, na 34. kilometri diaľnice totiž skončilo nákladné motorové vozidlo mimo vozovky. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavská krajská polícia.

V súvislosti s touto škodovou udalosťou sú v danom úseku dopravnými policajtmi a príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru vykonávané potrebné úkony,“ napísali policajti. Vodičov vyzvali k trpezlivosti a k zvýšenej opatrnosti pri prejazde týmto úsekom.

Zdroj: Info.sk, TASR
