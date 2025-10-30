Nákladné auto skončilo mimo cesty, doprava na D2 je obmedzená
Pravý jazdný pruh diaľnice v jednom smere zostal neprejazdný.
Vo štvrtok ráno je obmedzená doprava na diaľnici D2 v smere z Malaciek do Bratislavy. Neprejazdný je pravý jazdný pruh, na 34. kilometri diaľnice totiž skončilo nákladné motorové vozidlo mimo vozovky. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavská krajská polícia.
„V súvislosti s touto škodovou udalosťou sú v danom úseku dopravnými policajtmi a príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru vykonávané potrebné úkony,“ napísali policajti. Vodičov vyzvali k trpezlivosti a k zvýšenej opatrnosti pri prejazde týmto úsekom.
Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom slovenského národa
Martinská deklarácia bola zásadným postojom slovenského národa. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini pri príležitosti 107. výročia prijatia deklarácie, ktorou sa Slováci prihlásili k Československej republike.
Pred piatimi rokmi sa na Slovensku konalo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19
Pred piatimi rokmi sa na Slovensku uskutočnilo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Testovalo sa od soboty 31. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020.
V horských oblastiach platí až do večera výstraha pred vetrom
Na severe Slovenska v horských oblastiach platí vo štvrtok do 22.00 h výstraha prvého stupňa pred vetrom.
Polícia hľadá tri dievčatá, naposledy ich videli na koncerte
Miesto súčasného pohybu a pobytu troch dievčat je podľa polície neznáme.