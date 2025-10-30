Francúzske orgány zatkli ďalších piatich podozrivých z krádeže šperkov v Louvri
- DNES - 9:15
- Paríž
Francúzska polícia vo štvrtok zatkla ďalších päť osôb podozrivých z vlámania sa do parížskeho múzea Louvre a krádeže vystavených šperkov. Je medzi nimi aj muž považovaný za hlavného podozrivého. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Mali sme ho na muške,“ povedala parížska prokurátorka Laure Beccuauová o hlavnom podozrivom. Vzorky DNA naznačujú, že bol súčasťou štvorčlennej skupiny, ktorá sa vlámala do múzea.
„Čo sa týka ostatných osôb, ktoré sú v policajnej väzbe, ide o ľudí, ktorí nám môžu poskytnúť informácie o priebehu udalostí,“ povedala prokurátorka. Informovala, že všetkých zatkli v okolí Paríža, najmä v oblasti Seine-Saint-Denis, a zatiaľ je „priskoro“ poskytovať ďalšie podrobnosti o podozrivých
Beccuauová tiež informovala, že francúzskym orgánom sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnu z ukradnutých cenností.
Francúzke úrady už zadržali dvoch podozrivých z účasti na vlámaní v Louvri - prvého v sobotu neskoro večer na parížskom Letisku Charlesa de Gaullea, druhého krátko nato v okolí francúzskej metropoly. Identifikovali ich pomocou stôp DNA a podľa Beccuauovej čiastočne priznali vinu.
Z Apolónovej galérie múzea Louvre zlodeji v nedeľu 19. októbra ukradli deväť vzácnych šperkov. S ôsmimi sa im podarilo utiecť. Poškodená koruna cisárovnej Eugénie sa našla neďaleko múzea. Hodnota ukoristených cenností sa odhaduje na 88 miliónov eur, no vzhľadom na ich historický význam ju odborníci považujú za nevyčísliteľnú.
Čína vyzýva USA na dodržiavanie zákazu jadrových skúšok
Čína vyzvala vo štvrtok Spojené štáty, aby „dôrazne dodržiavali“ globálny zákaz jadrových skúšok. Ide o reakciu na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA začnú „okamžite“ s testovaním.
Trump po komentári Gatesa vyhlásil víťazstvo nad „hoaxom“ klimatickej zmeny
Americký prezident Donald Trump oznámil v stredu víťazstvo nad „hoaxom“ klimatickej zmeny.
Trump: Clá na čínsky tovar sa znížia o desať percent
Americký prezident Donald Trump po štvrtkových rokovaniach so svojim čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom v juhokórejskom meste Pusan oznámil novú obchodnú dohodu s Pekingom.
Trump: Južná Kórea bude stavať jadrovú ponorku na území USA
Spojené štáty budú s Južnou Kóreou zdieľať dôverné technológie, aby jej umožnili stavbu jadrovej ponorky, oznámil vo štvrtok americký prezident Donald Trump.