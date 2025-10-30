  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 30.10.2025Meniny má Šimon(a)
16°Bratislava

Francúzske orgány zatkli ďalších piatich podozrivých z krádeže šperkov v Louvri

  • DNES - 9:15
  • Paríž
Francúzske orgány zatkli ďalších piatich podozrivých z krádeže šperkov v Louvri

Francúzska polícia vo štvrtok zatkla ďalších päť osôb podozrivých z vlámania sa do parížskeho múzea Louvre a krádeže vystavených šperkov. Je medzi nimi aj muž považovaný za hlavného podozrivého. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

„Mali sme ho na muške,“ povedala parížska prokurátorka Laure Beccuauová o hlavnom podozrivom. Vzorky DNA naznačujú, že bol súčasťou štvorčlennej skupiny, ktorá sa vlámala do múzea.

„Čo sa týka ostatných osôb, ktoré sú v policajnej väzbe, ide o ľudí, ktorí nám môžu poskytnúť informácie o priebehu udalostí,“ povedala prokurátorka. Informovala, že všetkých zatkli v okolí Paríža, najmä v oblasti Seine-Saint-Denis, a zatiaľ je „priskoro“ poskytovať ďalšie podrobnosti o podozrivých

Beccuauová tiež informovala, že francúzskym orgánom sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnu z ukradnutých cenností.

Francúzke úrady už zadržali dvoch podozrivých z účasti na vlámaní v Louvri - prvého v sobotu neskoro večer na parížskom Letisku Charlesa de Gaullea, druhého krátko nato v okolí francúzskej metropoly. Identifikovali ich pomocou stôp DNA a podľa Beccuauovej čiastočne priznali vinu.

Z Apolónovej galérie múzea Louvre zlodeji v nedeľu 19. októbra ukradli deväť vzácnych šperkov. S ôsmimi sa im podarilo utiecť. Poškodená koruna cisárovnej Eugénie sa našla neďaleko múzea. Hodnota ukoristených cenností sa odhaduje na 88 miliónov eur, no vzhľadom na ich historický význam ju odborníci považujú za nevyčísliteľnú.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Čína vyzýva USA na dodržiavanie zákazu jadrových skúšok

Čína vyzýva USA na dodržiavanie zákazu jadrových skúšok

DNES - 10:43Zahraničné

Čína vyzvala vo štvrtok Spojené štáty, aby „dôrazne dodržiavali“ globálny zákaz jadrových skúšok. Ide o reakciu na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA začnú „okamžite“ s testovaním.

Trump po komentári Gatesa vyhlásil víťazstvo nad „hoaxom“ klimatickej zmeny

Trump po komentári Gatesa vyhlásil víťazstvo nad „hoaxom“ klimatickej zmeny

DNES - 8:46Zahraničné

Americký prezident Donald Trump oznámil v stredu víťazstvo nad „hoaxom“ klimatickej zmeny.

Trump: Clá na čínsky tovar sa znížia o desať percent

Trump: Clá na čínsky tovar sa znížia o desať percent

DNES - 6:56Zahraničné

Americký prezident Donald Trump po štvrtkových rokovaniach so svojim čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom v juhokórejskom meste Pusan oznámil novú obchodnú dohodu s Pekingom.

Trump: Južná Kórea bude stavať jadrovú ponorku na území USA

Trump: Južná Kórea bude stavať jadrovú ponorku na území USA

DNES - 6:12Zahraničné

Spojené štáty budú s Južnou Kóreou zdieľať dôverné technológie, aby jej umožnili stavbu jadrovej ponorky, oznámil vo štvrtok americký prezident Donald Trump.

Vosveteit.sk
„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov
Netflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovaťNetflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovať
Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyzikyEinstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozogNie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESETHackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenieBill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémyPOZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
Nový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na SlovenskoNový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na Slovensko
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP