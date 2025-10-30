  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 30.10.2025Meniny má Šimon(a)
10°Bratislava

V horských oblastiach platí až do večera výstraha pred vetrom

  • DNES - 8:59
  • Bratislava
V horských oblastiach platí až do večera výstraha pred vetrom

Na severe Slovenska v horských oblastiach platí vo štvrtok do 22.00 h výstraha prvého stupňa pred vetrom.

Na horách v polohách nad 1500 metrov môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo znamená až víchricu. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstraha sa týka okresov Žilina, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne,“ upozornili meteorológovia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia hľadá tri dievčatá, naposledy ich videli na koncerte

Polícia hľadá tri dievčatá, naposledy ich videli na koncerte

DNES - 7:17Domáce

Miesto súčasného pohybu a pobytu troch dievčat je podľa polície neznáme.

Žiakom základných a stredných škôl sa začali jesenné prázdniny

Žiakom základných a stredných škôl sa začali jesenné prázdniny

DNES - 7:00Domáce

Vo štvrtok sa pre žiakov základných a stredných škôl začali jesenné prázdniny. Sú to prvé prázdniny v tomto školskom roku. Do školy sa vrátia v pondelok 3. novembra.

SHMÚ varuje pred víchricou, ohrozené sú tieto okresy

SHMÚ varuje pred víchricou, ohrozené sú tieto okresy

VČERA - 20:06Domáce

Najmä na severe Slovenska naďalej platia výstrahy pred vetrom na horách.

Vosveteit.sk
„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov
Netflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovaťNetflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovať
Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyzikyEinstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozogNie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESETHackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenieBill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémyPOZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
Nový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na SlovenskoNový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na Slovensko
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP