Trump po komentári Gatesa vyhlásil víťazstvo nad „hoaxom“ klimatickej zmeny
- DNES - 8:46
- Washington
Americký prezident Donald Trump oznámil v stredu víťazstvo nad „hoaxom“ klimatickej zmeny.
Miliardár Bill Gates tento týždeň zverejnil komentár, že hoci má globálne otepľovanie vážne dôsledky, nezničí civilizáciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ja (my!) sme práve vyhrali vojnu proti hoaxu klimatickej zmeny. Bill Gates konečne priznal, že sa úplne mýlil v tejto záležitosti,“ uviedol Trump na sociálnej sieti Truth Social. „Bolo treba na to odvahu a za to sme mu všetci vďační,“ skonštatoval.
Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft tento týždeň v dlhom komentári uviedol, že klimatická zmena „nepovedie ku koncu civilizácie“, čo je veľký obrat v jeho doterajších názoroch. Bill Gates zároveň zdôraznil, že klimatická zmena bude mať „vážne“ dôsledky, no „ľudia budú schopní žiť a prosperovať vo väčšine miest na Zemi v dohľadnej budúcnosti“.
Uznal, že môže byť obviňovaný z pokrytectva pre rozsiahlu uhlíkovú stopu, ktorú zanechal, či pre komentár, ktorý „nenápadne nabáda k tomu, aby sme nebrali klimatickú zmenu vážne“. Zároveň poukázal na značný posun v znižovaní emisií a vyjadril optimizmus, že technológie budúcnosti dosiahnu v tejto oblasti ešte väčší pokrok.
Šéf Bieleho domu je známy skepticizmom v otázke problémov životného prostredia a v septembri v prejave na Valnom zhromaždení OSN označil klimatické zmeny za „najväčší podvod v histórii“, pripomína AFP.
