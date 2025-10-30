  • Články
Bratislava

Polícia hľadá tri dievčatá, naposledy ich videli na koncerte

Miesto súčasného pohybu a pobytu troch dievčat je podľa polície neznáme.

Bratislavská polícia vyhlásila pátranie po 16-ročnej Natálii Horváthovej z Bratislavy, 14-ročnej Nine Haškovej z okresu Senec a 16-ročnej Šanel Stojkovej z okresu Komárno. Ako uviedla na Facebooku, dievčatá sú nezvestné od stredy (29. 10.), keď ich naposledy videli na koncerte na Junáckej ulici.

"Menované boli naposledy videné dnes na koncerte na Junáckej ulici v Bratislave, odkiaľ odišli na neznáme miesto a z dohľadu vychovávateľov centra pre deti a rodiny, kde boli umiestnené na základe rozhodnutia súdov," uviedla v stredu polícia s tým, že miesto aktuálneho pohybu a pobytu dievčat nie je známe.

Foto: facebook.com/KRPZBA

Informácie o dievčatách môžu občania nahlásiť polícii na známom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek policajnom oddelení. Políciu môžete kontaktovať aj formou správy na Facebooku.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZBA
