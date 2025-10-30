  • Články
Štvrtok, 30.10.2025
Bratislava

Žiakom základných a stredných škôl sa začali jesenné prázdniny

  • DNES - 7:00
  • Bratislava
Žiakom základných a stredných škôl sa začali jesenné prázdniny

Vo štvrtok sa pre žiakov základných a stredných škôl začali jesenné prázdniny. Sú to prvé prázdniny v tomto školskom roku. Do školy sa vrátia v pondelok 3. novembra.

Po jesenných prázdninách si školáci budú môcť znova oddýchnuť počas Vianoc. Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci v piatok 19. decembra. Učiť sa opäť začnú až v roku 2026, a to vo štvrtok 8. januára. Po vianočných prázdninách budú nasledovať 2. februára obnovené jednodňové polročné prázdniny.

Jarné prázdniny absolvujú ako prví žiaci Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v termíne od 16. do 20. februára. Nasledovať bude voľno pre deti z Banskobystrického, zo Žilinského a z Trenčianskeho kraja od 23. do 27. februára. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci z Košického a Prešovského kraja, a to v termíne od 2. do 6. marca.

Pred letom si žiaci ešte oddýchnu počas veľkonočných prázdnin od 2. do 7. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 8. apríla.

Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta.

Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
