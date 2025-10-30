Trump: Clá na čínsky tovar sa znížia o desať percent
- DNES - 6:56
- Pusan
Americký prezident Donald Trump po štvrtkových rokovaniach so svojim čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom v juhokórejskom meste Pusan oznámil novú obchodnú dohodu s Pekingom.
Na základe nej budú clá na čínsky tovar dovážaný do Spojených štátov znížené z 57 na 47 percent a Peking bude „tvrdo“ pracovať na zastavení prúdu fentanylu na územie USA. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a televízie Sky News.
Trump označil štvrtkové stretnutie za „úžasné“ a potvrdil, že lídri prijali veľa rozhodnutí, vrátane otázky o vzácnych zeminách. Na programe bola aj diskusia o polovodičových čipoch. Niektoré otázky podľa neho prerokované neboli.
Po stretnutí americký prezident tiež potvrdil, že v apríli navštívi Čínu. Si podľa neho do Spojených štátov pricestuje niekedy potom.
Agentúra AFP informovala, že lídri sa tiež dohodli na spolupráci v otázke Ukrajiny. „Ukrajina bola veľmi silnou témou. Dlho sme o nej hovorili a obaja budeme spolupracovať, aby sme zistili, či môžeme niečo dosiahnuť,“ vyhlásil Trump. Svoj čínsky náprotivok označil za „skvelého lídra veľmi mocnej krajiny,“ dodáva AFP.
Diskusia medzi lídrami trvala približne hodinu a 40 minút a bolo to ich prvé stretnutie od roku 2019.
„Na stupnici od jedna do desať bolo stretnutie so Sim na úrovni 12,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Šéf Bieleho domu je už na ceste späť do Washingtonu.
