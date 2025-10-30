  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 30.10.2025Meniny má Šimon(a)
Bratislava

Trump: Clá na čínsky tovar sa znížia o desať percent

  • DNES - 6:56
  • Pusan
Trump: Clá na čínsky tovar sa znížia o desať percent

Americký prezident Donald Trump po štvrtkových rokovaniach so svojim čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom v juhokórejskom meste Pusan oznámil novú obchodnú dohodu s Pekingom.

Na základe nej budú clá na čínsky tovar dovážaný do Spojených štátov znížené z 57 na 47 percent a Peking bude „tvrdo“ pracovať na zastavení prúdu fentanylu na územie USA. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a televízie Sky News.

Trump označil štvrtkové stretnutie za „úžasné“ a potvrdil, že lídri prijali veľa rozhodnutí, vrátane otázky o vzácnych zeminách. Na programe bola aj diskusia o polovodičových čipoch. Niektoré otázky podľa neho prerokované neboli.

Po stretnutí americký prezident tiež potvrdil, že v apríli navštívi Čínu. Si podľa neho do Spojených štátov pricestuje niekedy potom.

Agentúra AFP informovala, že lídri sa tiež dohodli na spolupráci v otázke Ukrajiny. „Ukrajina bola veľmi silnou témou. Dlho sme o nej hovorili a obaja budeme spolupracovať, aby sme zistili, či môžeme niečo dosiahnuť,“ vyhlásil Trump. Svoj čínsky náprotivok označil za „skvelého lídra veľmi mocnej krajiny,“ dodáva AFP.

Diskusia medzi lídrami trvala približne hodinu a 40 minút a bolo to ich prvé stretnutie od roku 2019.

Na stupnici od jedna do desať bolo stretnutie so Sim na úrovni 12,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Šéf Bieleho domu je už na ceste späť do Washingtonu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Južná Kórea bude stavať jadrovú ponorku na území USA

Trump: Južná Kórea bude stavať jadrovú ponorku na území USA

DNES - 6:12Zahraničné

Spojené štáty budú s Južnou Kóreou zdieľať dôverné technológie, aby jej umožnili stavbu jadrovej ponorky, oznámil vo štvrtok americký prezident Donald Trump.

Trump nariadil Pentagónu začať testovať jadrové zbrane

Trump nariadil Pentagónu začať testovať jadrové zbrane

DNES - 6:10Zahraničné

Americký prezident Donald Trump nariadil ministerstvu obrany, aby okamžite začalo testovať jadrové zbrane USA, a to údajne v reakcii na rovnaké kroky iných krajín.

Trump sa má s Orbánom stretnúť 8. novembra

Trump sa má s Orbánom stretnúť 8. novembra

VČERA - 21:16Zahraničné

Americký prezident Donald Trump sa 8. novembra stretne s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom.

Na Níle horela turistická loď s 220 ľuďmi

Na Níle horela turistická loď s 220 ľuďmi

VČERA - 20:35Zahraničné

Turistickú loď plaviacu sa na egyptskej rieke Níl zachvátil v stredu požiar.

Vosveteit.sk
Netflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovaťNetflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovať
Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyzikyEinstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozogNie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESETHackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenieBill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémyPOZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
Nový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na SlovenskoNový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na Slovensko
Čím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíšČím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP