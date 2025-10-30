  • Články
Trump: Južná Kórea bude stavať jadrovú ponorku na území USA

  • DNES - 6:12
  • Soul/Washington
Trump: Južná Kórea bude stavať jadrovú ponorku na území USA

Spojené štáty budú s Južnou Kóreou zdieľať dôverné technológie, aby jej umožnili stavbu jadrovej ponorky, oznámil vo štvrtok americký prezident Donald Trump.

Vojenskú alianciu medzi krajinami označil za „silnejšiu ako kedykoľvek predtým“. Práce na ponorke by mali podľa neho prebiehať v USA, informuje TASR na základe agentúr AP a Jonhap.

Naša vojenská aliancia je silnejšia ako kedykoľvek predtým a na základe toho som im dal súhlas na vytvorenie jadrovej ponorky namiesto staromódnych a oveľa menej obratných ponoriek s dieselovým pohonom, ktoré majú teraz,“ uviedol Trump na platforme Truth Social.

Americký líder následne v ďalšom príspevku potvrdil, že Soul bude túto jadrovú ponorku stavať vo Philadelphii.

Juhokórejský prezident I Če-mjong na stredajšom stretnutí s Trumpom zdôraznil, že chce modernizovať vojenské spojenectvo s USA, a poukázal na plány zvýšiť vojenské výdavky krajiny, aby sa znížila finančná záťaž Ameriky. Vyhlásil tiež, že ak by Južná Kórea disponovala jadrovými ponorkami, mohlo by to pomôcť operáciám USA v regióne, uvádza AP.

Agentúra tiež vysvetľuje, že technológia amerických jadrových ponoriek je všeobecne považovaná za jednu z najcitlivejších a najprísnejšie strážených technológií, ktorými armáda USA disponuje.

Trump na Truth Social vo štvrtok tiež oznámil, že Južná Kórea súhlasila, že bude nakupovať americkú ropu a plyn „vo veľkých množstvách“ a že „investície bohatých juhokórejských spoločností a podnikateľov do našej krajiny prekročia 600 miliárd dolárov“.

Zdroj: Info.sk, TASR
