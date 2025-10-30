Trump nariadil Pentagónu začať testovať jadrové zbrane
- DNES - 6:10
- Washington
Americký prezident Donald Trump nariadil ministerstvu obrany, aby okamžite začalo testovať jadrové zbrane USA, a to údajne v reakcii na rovnaké kroky iných krajín.
Oznámil to vo štvrtok krátko pred stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Spojené štáty majú viac jadrových zbraní ako akákoľvek iná krajina. To, spolu s kompletnou modernizáciou a renováciou existujúcich zbraní, sme dosiahli počas môjho prvého funkčného obdobia. Vzhľadom na ich obrovskú ničivú silu som NENÁVIDEL to spraviť, ale nemal som na výber,“ napísal Trump na platforme Truth Social.
„Rusko je na druhom mieste a Čína je ďalej na treťom mieste, ale do piatich rokov sa dostane na rovnakú úroveň. Vzhľadom na testovacie programy iných krajín som nariadil ministerstvu vojny, aby začalo testovať naše jadrové zbrane na rovnakom základe. Tento proces sa začne okamžite,“ vyhlásil americký prezident.
Agentúra AFP zdôrazňuje, že Trumpove oznámenie prišlo len deň po tom, čo jeho ruský náprotivok Vladimir Putin potvrdil, že Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, ktoré má jadrový pohon a je schopné niesť konvenčné aj jadrové hlavice.
Spojené štáty podľa Reuters naposledy testovali jadrovú zbraň v roku 1992. Tieto testy poskytujú dôkazy o tom, čo dokáže akákoľvek nová jadrová zbraň, a či staršie zbrane stále fungujú, dodáva agentúra.
