Tento zvyk s mobilom môže odhaliť, či patríte medzi bohatých ľudí
- DNES - 11:11
- Svet
Všímajte si ľudí okolo seba, ako používajú svoje mobilné telefóny.
Zdanlivo neškodný zvyk, ktorým je nekonečné prechádzanie obsahu na sociálnych sieťach, by mohol podľa virálneho príspevku naznačovať príjmovú skupinu danej osoby. Túto myšlienku nedávno spopularizovala žena menom Jamie v príspevku na Instagrame. „Viete, čo bude podľa mňa jedným z najväčších ukazovateľov triedy v blízkej budúcnosti? Bude to nadmerné spoliehanie sa na technológie,“ uviedla.
Jamie vo svojom videu vysvetlila, že mnoho ľudí je dnes závislých na dopamíne, ktorý im prináša niekoľkohodinové scrollovanie. Priznala, že to robí aj ona sama, keď sa cíti „preťažená všetkým, čo sa deje“ a potrebuje si oddýchnuť. Poukázala na to, že tí, ktorí často prechádzajú sociálne siete a potrebujú si oddýchnuť od reality, sú zvyčajne prepracovaní a vyhorení. To sa s najväčšou pravdepodobnosťou netýka ľudí žijúcich v luxuse.
Jamie poznamenala, že bohatších ľudí nevidíte neustále na sociálnych sieťach a ani ich deti nie sú zrakom pripútané k tabletom. „Vidíte, ako svoje deti zapisujú na rôzne aktivity... deti, ktoré vyrastajú v podnetnom prostredí, nie sú tie, ktoré sú nadmerne závislé od technológií,“ dodala Jamie.
Únik pred stresom a vyhorením
Jej teória naznačuje, že čím viac sú ľudia vyhorení z prepracovania, aby v súčasnej ekonomike vôbec vyšli s peniazmi, tým viac času strávia na telefóne v snahe mentálne uniknúť pred každodenným stresom. Tento návyk môže mať negatívny vplyv na duševné zdravie, často vyvoláva a zhoršuje pocity úzkosti, stresu a depresie.
Odborníci varujú pred chronickým stresom a zdravotnými problémami, ako sú bolesti hlavy, zhoršený spánok a tráviace ťažkosti. Môže to tiež viesť k existenčnej úzkosti a pesimistickejšiemu pohľadu na život.
Fenomén detí s tabletmi
Príspevok vyvolal živú diskusiu v komentároch, kde mnohí s týmto postrehom súhlasili. „Keď som si uvedomila, že ‚iPad deti‘ sú triednou záležitosťou, prestala som kritizovať rodičov,“ priznala jedna z komentujúcich.
Pojem „iPad deti“ sa používa na opis detí, ktoré trávia nadmerné množstvo času pred obrazovkami tabletov či telefónov, často bez obmedzení. Odborníci dlhodobo upozorňujú na negatívne dôsledky, ako sú oneskorený vývoj reči, znížená schopnosť sebaregulácie a problémy so sociálnymi zručnosťami. Teória o triednom rozdiele naznačuje, že rodičia s nižšími príjmami, ktorí sú často nútení viac pracovať, sa môžu častejšie spoliehať na technológie ako na spôsob, ako zabaviť svoje deti.
Ďalší komentujúci podotkol: „Je to zaujímavé, pretože zatiaľ čo je to vnímané ako relax a luxus, v skutočnosti je to nebezpečne vyčerpávajúca a toxická forma oddychu.“ Iný komentár zase tvrdil: „Miliardári to nerobia, pretože nemajú žiadnu predstaviteľnú skazu, ktorej by museli čeliť.“
V rodinnom dome objavili mŕtvolu na stoličke, polícia našla zranenie
Polícia vyšetruje záhadnú smrť.
Z Gmailu unikli milióny hesiel. Nie je medzi nimi aj to vaše?
Ako zistiť, či sa podvodníci dostali aj k vášmu heslu?
Zvláštne zábery z Černobyľu: Čo sa to deje s miestnymi psami?
Dobrovoľníci, ktorí sa starajú o psov v okolí územia s bývalou jadrovou elektrárňou, bijú na poplach. Čo sa deje so psami v Černobyle?
Vo veku 83 rokov zomrel jazzový bubeník Jack DeJohnette
Americký jazzový bubeník Jack DeJohnette zomrel v nedeľu vo veku 83 rokov vo Woodstocku v štáte New York v prítomnosti svojej manželky a blízkych priateľov.