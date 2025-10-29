  • Články
Pátranie po nezvestnom Jaroslavovi sa skončilo tragicky. Našli ho bez známok života

  • DNES - 21:35
  • Sereď
Rozsiahle pátranie malo smutný koniec.

Takmer dvojtýždňové pátranie po 40-ročnom Jaroslavovi P. z okresu Hlohovec má tragický záver. Nezvestného muža našli dnes v poobedňajších hodinách bez známok života v katastri mesta Sereď. Informáciu potvrdil Záchranný systém Slovensko na sociálnej sieti. Muž bol nezvestný od 16. októbra, kedy sa v ranných hodinách v Hlohovci rozlúčil s priateľmi. Odtiaľ mal smerovať domov do neďalekej obce Bojničky, kam však nikdy nedorazil a rodine sa viac neozval.

Do rozsiahlej pátracej akcie sa počas uplynulých dvoch týždňov zapojili desiatky policajtov, hasičov a dobrovoľníkov zo Záchranného systému Slovensko. Pátracie tímy systematicky prehľadávali zalesnené lokality, pobrežie rieky Váh a preverovali všetky možné trasy pohybu nezvestného medzi Hlohovcom a Bojničkami. Pri pátraní boli nasadené aj drony, terénne vozidlá a člny. Podľa záchranárov bolo pátranie od začiatku komplikované pre nedostatok relevantných informácií o pohybe muža.

Zásadný posun v prípade nastal v stredu (29. 10.) po oznámení od svedka. Na základe tejto informácie bola v poobedňajších hodinách v spolupráci s políciou a príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru lokalizovaná osoba bez známok života neďaleko Serede. Následne bola potvrdená totožnosť nezvestného muža. Okolnosti a presná príčina úmrtia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Rodina zosnulého prostredníctvom sociálnej siete vyjadrila poďakovanie všetkým zložkám a dobrovoľníkom, ktorí sa do pátrania zapojili. „Touto cestou by sme chceli vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým členom pátracieho tímu, príslušníkom Policajného zboru, dobrovoľníkom, hasičom a každému, kto sa akokoľvek podieľal na pátraní po mojom bratovi. Vaša profesionalita, odhodlanie a ľudskosť sú neoceniteľné,“ uviedla sestra zosnulého.

Foto: facebook.com/zachrannysystem.sk

Zdroj: Info.sk, facebook.com/zachrannysystem.sk
