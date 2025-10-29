  • Články
Trump sa má s Orbánom stretnúť 8. novembra

  • DNES - 21:16
  • Budapešť
Americký prezident Donald Trump sa 8. novembra stretne s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. Uviedol to v stredu server hvg.hu na základe správy agentúry Bloomberg, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Nemenovaný americký zdroj pre Bloomberg uviedol, že miesto stretnutia ešte nie je známe, avšak dátum je už istý.

Server pripomína, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó nedávno uviedol, že Orbán sa stretne s Trumpom vo Washingtone, kde budú diskutovať o maďarských krokoch proti vplyvu amerických sankcií na ruské ropné spoločnosti.

Orbán v pondelok v Ríme takisto povedal, že čoskoro odcestuje do Washingtonu, kde bude rokovať o sankciách proti Rusku.

Maďarsko je vo väčšine dovozu ropy a plynu závislé od Moskvy. Na rozdiel od mnohých krajín Európskej únie, ktoré sa po ruskej invázii na Ukrajinu snažili znížiť svoju závislosť od ruských energií, Maďarsko svoj dovoz z Ruska zvýšilo. Táto závislosť teraz predstavuje pre Maďarsko riziko, keďže Spojené štáty uvalili sankcie na najväčších ruských producentov ropy, pripomenul server hvg.hu.

Pozíciu premiéra (Orbána) evidentne posilňuje jeho dobrý vzťah s Donaldom Trumpom,“ povedal podľa servera atv.hu riaditeľ inštitútu Századvég Zoltán Kiszelly, ktorý sa domnieva, že Orbán s odkazom na geografickú polohu a ekonomickú zraniteľnosť svojej krajiny dokáže zabezpečiť, aby aspoň Maďarsko a Slovensko mali naďalej prístup k ruským energiám.

Bývalý veľvyslanec vo Washingtone András Simonyi si však myslí, že Orbán to bude mať v Bielom dome ťažké. „Prezident Spojených štátov je veľmi nahnevaný na Rusov. Dal im fantastickú príležitosť na Aljaške, ktorú jednoducho zmietli zo stola,“ zdôvodnil Simonyi a dodal, že maďarský premiér preto bude potrebovať značné diplomatické schopnosti, aby presvedčil Trumpa o nevyhnutnosti zachovania dodávok ruských energií.

Zdroj: Info.sk, TASR
Na Níle horela turistická loď s 220 ľuďmi

Na Níle horela turistická loď s 220 ľuďmi

DNES - 20:35Zahraničné

Turistickú loď plaviacu sa na egyptskej rieke Níl zachvátil v stredu požiar.

Dvaja muži zadržaní za vlámanie do Louvru sa čiastočne priznali

Dvaja muži zadržaní za vlámanie do Louvru sa čiastočne priznali

DNES - 18:30Zahraničné

Dvaja muži zadržaní minulú sobotu za vlámanie do parížskeho múzea Louvre „čiastočne priznali vinu“, uviedla v stredu na tlačovej konferencii parížska prokurátorka Laure Beccuauová.

Dmitrijev: Vojna na Ukrajine by sa mohla skončiť do jedného roka

Dmitrijev: Vojna na Ukrajine by sa mohla skončiť do jedného roka

DNES - 14:57Zahraničné

Osobitný vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev na investičnej konferencii v Saudskej Arábii vyhlásil, že vojna na Ukrajine sa môže skončiť do jedného roka.

Putin: Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon

Putin: Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon

DNES - 14:01Zahraničné

Prezident Vladimir Putin v stredu oznámil, že Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, ktoré má jadrový pohon a je schopné niesť konvenčné aj jadrové hlavice.

