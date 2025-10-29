  • Články
Na Níle horela turistická loď s 220 ľuďmi

  • DNES - 20:35
  • Budapešť
Na Níle horela turistická loď s 220 ľuďmi

Turistickú loď plaviacu sa na egyptskej rieke Níl zachvátil v stredu požiar.

Na palube sa plavilo zhruba 220 ľudí vrátane 16 občanov Maďarska. Podľa servera infostart.hu šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó uviedol, že všetci Maďari sú v bezpečí, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Všetci maďarskí občania sú v poriadku, včas opustili plavidlo, ktoré podľa aktuálnych informácií zhorelo,“ povedal

Szijjártó. Maďarskí turisti utrpeli iba materiálne straty, pričom boli zničené aj ich cestovné doklady.

Jeden z vedúcich dotknutej cestovnej kancelárie je s nimi a už organizuje cestu domov,“ podčiarkol šéf maďarskej diplomacie a dodal, že skupinu Maďarov plánujú zobrať autobusom do Asuánu, odkiaľ poletia cez Káhiru do Maďarska.

Zdroj: Info.sk, TASR
