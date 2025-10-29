  • Články
SHMÚ varuje pred víchricou, ohrozené sú tieto okresy

Najmä na severe Slovenska naďalej platia výstrahy pred vetrom na horách.

Vo väčšine Žilinského kraja i v okresoch Poprad, Banská Bystrica a Brezno platia aj vo štvrtok (30. 10.) výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Varuje, že vietor tu môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. Výstrahy platia do štvrtka 22.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
