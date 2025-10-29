SHMÚ varuje pred víchricou, ohrozené sú tieto okresy
Najmä na severe Slovenska naďalej platia výstrahy pred vetrom na horách.
Vo väčšine Žilinského kraja i v okresoch Poprad, Banská Bystrica a Brezno platia aj vo štvrtok (30. 10.) výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Varuje, že vietor tu môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. Výstrahy platia do štvrtka 22.00 h.
Maškarová je za všetky návrhy, ktoré prispejú k úplnému zníženiu kriminality
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová je za všetky dobré legislatívne návrhy, ktoré prispejú k úplnému zníženiu kriminality.
LOZ volá po konci Alexandra Mayera vo funkcii riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava
Lekárske odborové združenie volá po konci Alexandra Mayera vo funkcii riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava.
Pri rodinnom dome sa strieľalo, na mieste zasahuje polícia
Zranený je 20-ročný muž.
Pellegrini: Ľudovít Štúr výrazne ovplyvnil existenciu slovenského národa
Hlava štátu vyzdvihla, že Štúr a jeho súputnici zasvätili celý svoj život službe ľudu bez ohľadu na prekážky a politický tlak.