Dvaja muži zadržaní za vlámanie do Louvru sa čiastočne priznali

  • DNES - 18:30
  • Paríž
Dvaja muži zadržaní minulú sobotu za vlámanie do parížskeho múzea Louvre „čiastočne priznali vinu“, uviedla v stredu na tlačovej konferencii parížska prokurátorka Laure Beccuauová. Na svojom webe o tom informovala televízia TF1, píše TASR.

Beccuauová doplnila, že títo dvaja muži sú podozriví z toho, že vnikli do Apolónovej galérie a ukradli vystavené šperky. V stredu boli predvedení pred vyšetrovacích sudcov a budú formálne obvinení z krádeže spáchanej organizovanou skupinou. Beccuauová dodala, že prokuratúra žiada ich väzobné stíhanie.

Parížska prokurátorka súčasne informovala, že vyšetrovatelia nevylučujú možnosť, že skupina páchateľov bola oveľa väčšia ako doteraz spomínané štyri osoby. TF1 doplnila, že prokurátorka používala v tejto súvislosti slovo „komando“. Podľa prokurátorkiných slov nič nenasvedčuje tomu, že by páchatelia mali komplicov v múzeu.

Ukradnuté šperky sa polícii stále nepodarilo vypátrať. „Chcem naďalej dúfať, že sa nájdu a vrátia do múzea Louvre a v širšom zmysle aj národu,“ povedala Beccuauová. Podľa nej sú „tieto šperky teraz očividne nepredajné“. Upozornila, že každý, kto si ich kúpi, sa dopustí prevzatia ukradnutého tovaru, a apelovala, že „stále je čas ich vrátiť.“

Vyšetrovanie zaznamenalo veľký pokrok, konštatovala Beccuauová. TF1 informovala, že polícii sa na mieste činu a v okolí podarilo odobrať takmer 150 vzoriek a získať desať profilov DNA. Našla sa aj motorka, ktorú páchatelia použili na útek z miesta činu.

K vlámaniu do jednej z expozícií múzea Louvre došlo v nedeľu 19. októbra. Páchatelia ukradli šperky v odhadovanej hodnote 88 miliónov eur. Jeden z predmetov - korunu cisárovnej Eugénie - odhodili neďaleko miesta činu. Beccuauová uviedla, že jej oprava bude náročná.

Zdroj: Info.sk, TASR
