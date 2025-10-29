Pozor na tento nebezpečný výrobok z TEDi, našli v ňom formaldehyd
- DNES - 19:00
- Bratislava
Zákazníci by mali produkt vrátiť v ktorejkoľvek predajni TEDi.
Obchodný reťazec TEDi upozorňuje zákazníkov na stiahnutie nebezpečného produktu z predaja. Melamínový podnos obsahuje zvýšené hodnoty zdraviu škodlivých látok. TEDi o tom informuje na svojej stránke.
Ide o melamínový podnos vo viacerých farebných prevedeniach, číslo tovaru: 3697598000343. „Skúšky výrobkov preukázali zvýšené hodnoty formaldehydu. Táto látka môže byť nebezpečná pre zdravie, a preto sa tento výrobok neodporúča používať,“ vysvetlila spoločnosť TEDi.
Foto: tedi.com
Melamínové podnosy boli na pobočkách TEDi v predaji od 23.01.2025 do 22.10.2025. „Tovar môžete vrátiť a bude vám vrátená kúpna cena 3,55 Eur alebo ho môžete vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke,“ dodáva TEDi.
Riziká spojené s formaldehydom
Formaldehyd je klasifikovaný ako ľudský karcinogén. Dlhodobá expozícia je spojená so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny nosohltana a leukémie. Dlhodobé vdychovanie formaldehydu môže viesť k chronickým respiračným problémom a zhoršeniu funkcie pľúc.
Opakovaná expozícia môže viesť k senzibilizácii, čo znamená, že osoba sa stane alergickou na formaldehyd. U takýchto jedincov môže aj veľmi nízka úroveň expozície vyvolať silnú alergickú reakciu, napríklad astmatický záchvat alebo kontaktnú dermatitídu.
Niektoré štúdie naznačujú, že dlhodobá expozícia môže mať negatívny vplyv na centrálny nervový systém, čo sa prejavuje bolesťami hlavy, zmenami nálady, nespavosťou a poruchami pamäti.
Ďalší stiahnutý výrobok z TEDi
Reťazec TEDi aj v minulosti zverejnil viaceré výzvy na stiahnutie produktov z predaja. V auguste reťazec upozornil na stiahnutie solárnej lampy v tvare ježka z trhu. Dôvodom boli zvýšené hodnoty olova a kadmia v spojoch. V júli stiahol z predaja detské stavebnice rôznych tvarov, ktoré sú nebezpečné pre malé deti.
Rovnako musel reťazec stiahnuť z predaja naberačku, v ktorej našli vysoké hodnoty primárnych aromatických amínov a drevený vláčik, ktorý obsahuje malé časti, ktoré môžu deti prehltnúť. Z rovnakého dôvodu stiahol z predaja aj penové puzzle.
Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil stiahnutie súpravy pohárov z predaja. Skúšky pohárov preukázali zvýšené hodnoty olova a kadmia.
V júni TEDi zverejnil výzvu na stiahnutie dámskych a detských ponožiek z predaja z dôvodu nesprávnych údajov na etikete. V máji reťazec stiahol z predaja naťahovaciu figúrku v tvare medveďa, ktorá obsahovala malé časti nebezpečné pre deti z dôvodu rizika udusenia.
V apríli stiahol z predaja čiernu naberačku z dôvodu nadlimitného obsahu primárnych aromatických amínov. Koncom februára stiahol z predaja girlandu v tvare čili papričiek z dôvodu rizika udusenia.
Začiatkom februára stiahol z trhu obracačku, naberačku na cestoviny a servírovaciu lyžicu z čierneho plastu. Dôvodom stiahnutia boli zvýšené hodnoty primárnych aromatických amínov v kuchynskom náradí.
V januári TEDi stiahol z predaja cestovný vankúš na krk, ktorý obsahoval vysoké hladiny zdraviu škodlivých látok. Vo vankúši boli zistené zvýšené hodnoty zmäkčovadiel bis-ftalátu (DEHP), dibutyl-ftalátu (DBP) a diisobutyl-ftalátu (DIBP).
