Hargaš: Migaľ by mal vysvetliť založenie podozrivej firmy MIRRI, ktorá vyzerá ako realitná kancelária
- DNES - 15:48
- Bratislava
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) by mal vysvetliť, prečo jeho rezort založil firmu, ktorá vyzerá ako realitná kancelária. Rovnako aj to, prečo do jej vedenia dosadili človeka s pochybnou minulosťou. Vyzval ho k tomu v stredu opozičný poslanec Ján Hargaš (PS).
Poukázal na to, že v piatok (24. 10.) bola do obchodného registra zapísaná spoločnosť MIRRI Developments, s. r. o., ktorej jediným spoločníkom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Jej predmetom podnikania je napríklad správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, či prípravné práce k realizácii stavby. Štatutárom tejto spoločnosti je Milan Bučko, riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka MIRRI Radomíra Šalitroša.
„Pán Bučko bol súčasťou veľmi pochybných prevodov majetku, v dôsledku ktorých mohlo dôjsť k porušovaniu práv veriteľov, pričom jedným z nich je aj štát. Túto schému pomerne detailne popisuje vo svojom rozhodnutí aj Krajský súd v Košiciach. Polícia zároveň v tejto veci začala trestné stíhanie pre zločin marenia spravodlivosti,“ priblížil Hargaš s tým, že ide o verejne dostupné informácie.
Pripustil, že Bučko bol v minulosti radovým členom PS bez toho, aby kedykoľvek kandidoval na akúkoľvek verejnú funkciu. „Po zistení informácií o týchto podozreniach sme ho z hnutia vyprevadili. Tieto informácie boli aj medializované a je ťažko uveriteľné, že by o nich u ministra Migaľa nevedeli,“ zdôraznil opozičný poslanec a vyzval šéfa MIRRI, aby túto situáciu vysvetlil.
„Navonok sa to nedá chápať nijak inak ako tak, že minister Migaľ si len rozširuje portfólio svojho biznis plánu s týmto ministerstvom. Už mu nestačí robiť biznis na IT zákazkách, ale rozširuje to aj do realít formou firmy, ktorá je veľmi pochybná a na čele ktorej stojí pochybný konateľ,“ doplnil Hargaš.
Vznik spoločnosti MIRRI Developments súvisí s poslaním rezortu a s napĺňaním ambície regionálneho rozvoja. O jej plánoch a aktivitách bude ministerstvo informovať, keď to bude aktuálne, uviedol pre TASR v reakcii odbor komunikácie MIRRI.
„Je smutné, že predstavitelia PS vidia už len vznik subjektu ako príležitosť na biznis, hoci o spoločnosti nič nevedia a táto spoločnosť nevykazuje žiadnu činnosť. Svedčí to viac o ich mentálnom svete, než o akýchkoľvek faktoch,“ konštatovalo ministerstvo.
Z rozumnej diskusie sa predstavitelia PS podľa neho diskvalifikovali aj klamstvami o konateľovi spoločnosti, ktorým je bývalý krajský líder Progresívneho Slovenska. „Na rozdiel od ich tvrdení sa členstva vzdal, o čom má listinný dôkaz, a nebol odvolaný, ako tvrdí a klame PS,“ zdôraznil rezort.
„MIRRI je pripravené prijať od PS ospravedlnenie za svoje ničím nepodložené útoky, ktoré pravdepodobne súvisia s dvomi trestnými podaniami na európsku prokuratúru a týkajú sa obdobia, kedy bol na MIRRI štátnym tajomníkom pán Hargaš,“ dodalo v reakcii ministerstvo.
MIRRI pozastavuje projekty modernizácie elektronických služieb štátu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dočasne pozastavuje všetky aktuálne projekty súvisiace s modernizáciou elektronických služieb štátu.
Tunel Višňové by mal byť sprejazdnený do konca roka 2025
Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové by mal byť motoristom odovzdaný do užívania do konca tohto roka.
MIRRI je ochotné komunikovať s Nadáciou Zastavme korupciu o nákupe IT systému
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je naďalej ochotné komunikovať s Nadáciou Zastavme korupciu a vysvetliť jej základné fakty ohľadom nákupu IT systému pre portál slovensko.sk.
Firma pri Žiline dostane daňovú úľavu, Saková vysvetlila okolnosti
Vláda chce podporiť spoločnosť v regiónoch, udelí jej daňovú úľavu.