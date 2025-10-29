  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 29.10.2025Meniny má Klára
16°Bratislava

Hargaš: Migaľ by mal vysvetliť založenie podozrivej firmy MIRRI, ktorá vyzerá ako realitná kancelária

  • DNES - 15:48
  • Bratislava
Hargaš: Migaľ by mal vysvetliť založenie podozrivej firmy MIRRI, ktorá vyzerá ako realitná kancelária

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) by mal vysvetliť, prečo jeho rezort založil firmu, ktorá vyzerá ako realitná kancelária. Rovnako aj to, prečo do jej vedenia dosadili človeka s pochybnou minulosťou. Vyzval ho k tomu v stredu opozičný poslanec Ján Hargaš (PS).

Poukázal na to, že v piatok (24. 10.) bola do obchodného registra zapísaná spoločnosť MIRRI Developments, s. r. o., ktorej jediným spoločníkom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Jej predmetom podnikania je napríklad správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, či prípravné práce k realizácii stavby. Štatutárom tejto spoločnosti je Milan Bučko, riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka MIRRI Radomíra Šalitroša.

Pán Bučko bol súčasťou veľmi pochybných prevodov majetku, v dôsledku ktorých mohlo dôjsť k porušovaniu práv veriteľov, pričom jedným z nich je aj štát. Túto schému pomerne detailne popisuje vo svojom rozhodnutí aj Krajský súd v Košiciach. Polícia zároveň v tejto veci začala trestné stíhanie pre zločin marenia spravodlivosti,“ priblížil Hargaš s tým, že ide o verejne dostupné informácie.

Pripustil, že Bučko bol v minulosti radovým členom PS bez toho, aby kedykoľvek kandidoval na akúkoľvek verejnú funkciu. „Po zistení informácií o týchto podozreniach sme ho z hnutia vyprevadili. Tieto informácie boli aj medializované a je ťažko uveriteľné, že by o nich u ministra Migaľa nevedeli,“ zdôraznil opozičný poslanec a vyzval šéfa MIRRI, aby túto situáciu vysvetlil.

Navonok sa to nedá chápať nijak inak ako tak, že minister Migaľ si len rozširuje portfólio svojho biznis plánu s týmto ministerstvom. Už mu nestačí robiť biznis na IT zákazkách, ale rozširuje to aj do realít formou firmy, ktorá je veľmi pochybná a na čele ktorej stojí pochybný konateľ,“ doplnil Hargaš.

Vznik spoločnosti MIRRI Developments súvisí s poslaním rezortu a s napĺňaním ambície regionálneho rozvoja. O jej plánoch a aktivitách bude ministerstvo informovať, keď to bude aktuálne, uviedol pre TASR v reakcii odbor komunikácie MIRRI.

Je smutné, že predstavitelia PS vidia už len vznik subjektu ako príležitosť na biznis, hoci o spoločnosti nič nevedia a táto spoločnosť nevykazuje žiadnu činnosť. Svedčí to viac o ich mentálnom svete, než o akýchkoľvek faktoch,“ konštatovalo ministerstvo.

Z rozumnej diskusie sa predstavitelia PS podľa neho diskvalifikovali aj klamstvami o konateľovi spoločnosti, ktorým je bývalý krajský líder Progresívneho Slovenska. „Na rozdiel od ich tvrdení sa členstva vzdal, o čom má listinný dôkaz, a nebol odvolaný, ako tvrdí a klame PS,“ zdôraznil rezort.

MIRRI je pripravené prijať od PS ospravedlnenie za svoje ničím nepodložené útoky, ktoré pravdepodobne súvisia s dvomi trestnými podaniami na európsku prokuratúru a týkajú sa obdobia, kedy bol na MIRRI štátnym tajomníkom pán Hargaš,“ dodalo v reakcii ministerstvo.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
MIRRI pozastavuje projekty modernizácie elektronických služieb štátu

MIRRI pozastavuje projekty modernizácie elektronických služieb štátu

DNES - 16:03Ekonomické

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dočasne pozastavuje všetky aktuálne projekty súvisiace s modernizáciou elektronických služieb štátu.

Tunel Višňové by mal byť sprejazdnený do konca roka 2025

Tunel Višňové by mal byť sprejazdnený do konca roka 2025

DNES - 12:16Ekonomické

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové by mal byť motoristom odovzdaný do užívania do konca tohto roka.

MIRRI je ochotné komunikovať s Nadáciou Zastavme korupciu o nákupe IT systému

MIRRI je ochotné komunikovať s Nadáciou Zastavme korupciu o nákupe IT systému

DNES - 11:30Ekonomické

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je naďalej ochotné komunikovať s Nadáciou Zastavme korupciu a vysvetliť jej základné fakty ohľadom nákupu IT systému pre portál slovensko.sk.

Firma pri Žiline dostane daňovú úľavu, Saková vysvetlila okolnosti

Firma pri Žiline dostane daňovú úľavu, Saková vysvetlila okolnosti

DNES - 10:48Ekonomické

Vláda chce podporiť spoločnosť v regiónoch, udelí jej daňovú úľavu.

Vosveteit.sk
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozogNie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESETHackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenieBill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémyPOZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
Nový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na SlovenskoNový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na Slovensko
Čím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíšČím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíš
Znie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkamiZnie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkami
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničiaMyslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP