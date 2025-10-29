  • Články
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Z Gmailu unikli milióny hesiel. Nie je medzi nimi aj to vaše?

  • DNES - 19:02
  • Svet
Z Gmailu unikli milióny hesiel. Nie je medzi nimi aj to vaše?

Ako zistiť, či sa podvodníci dostali aj k vášmu heslu?

Účty používateľov mailovej služby Gmail sú vystavené riziku. Ako totiž informoval austrálsky odborník na kybernetickú bezpečnosť Troy Hunt, uniklo viac ako 183 miliónov hesiel k mailovým účtom.

Podvodníci sa podľa Hunta dostali aj k ďalším platformám ako Yahoo alebo Outlook, no najviac hesiel uniklo z Gmailu. „Sú odvšadiaľ, ale najčastejšie sa v nich objavuje Gmail,“ uviedol Hunt pre denník Daily Mail.

K incidentu sa vyjadril aj hovorca Google, podľa ktorého nejde o nový útok zameraný na Gmail. „Chránime používateľov pred takýmito útokmi niekoľkými vrstvami obranných mechanizmov. Jedným z nich je obnova hesla v prípade krádeže údajov ako je táto,“ uviedol pre Daily Mail s tým, že vyzval používateľov, aby pri prihlasovaní používali dvojfaktorové prihlasovanie.

Ako zistiť, či uniklo aj vaše heslo?

Ako informoval Hunt, k úniku došlo už v apríli 2025, no heslá spolu s webovými stránkami, na ktorých boli používané, zverejnili až teraz.

Pri overení bezpečnosti svojho mailového konta vám pomôže web Have I Been Pwned. Na webovej stránke stačí do vyhľadávača uprostred zadať svoju mailovú adresu a kliknúť na tlačidlo „Check“. Web vám následne zobrazí prípadné narušenia bezpečnosti vášho mailového konta.

V prípade, že sa vaša mailová adresa ocitla medzi vyše 180 ďalšími, ktorým unikli heslá, podľa odborníkov je potrebné si čím skôr zmeniť heslo. Pomáha aj aktivovanie dvojfaktorového overovania (F2A), pri ktorom je potrebné potvrdiť každé prihlásenie do účtu pomocou mobilu.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk
