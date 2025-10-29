Dmitrijev: Vojna na Ukrajine by sa mohla skončiť do jedného roka
- DNES - 14:57
- Rijád
Osobitný vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev na investičnej konferencii v Saudskej Arábii vyhlásil, že vojna na Ukrajine sa môže skončiť do jedného roka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Dmitrijev vystúpil po stretnutiach s predstaviteľmi vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa v Spojených štátoch, ktoré sa konali minulý víkend. Jeho návšteva nasledovala po odložení plánovaného stretnutia Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina.
„Sme si istí, že sme na ceste k mieru a ako mierotvorcovia to musíme dosiahnuť,“ povedal Dmitrijev. „Verím, že áno,“ odpovedal Dmitrijev na otázku, či je možné dosiahnuť mier na Ukrajine do jedného roka. Počas pobytu v USA ruský vyslanec tiež zdôraznil, že Rusko a USA sú blízko k „diplomatickému riešeniu“ vojny.
Špeciálny vyslanec na investičnej konferencii takisto vyzdvihol spoluprácu medzi Spojenými štátmi, Saudskou Arábiou a Ruskom ako najväčšími držiteľmi prírodných zdrojov na svete. Povedal, že takáto spolupráca zvýši bezpečnosť vo svete.
„Ľudia sa momentálne sústreďujú na regionálny konflikt, ktorý existuje okolo Ruska, ale my nechceme, aby eskaloval do väčšieho konfliktu. Preto musíme konať lepšie ako doposiaľ, nie horšie,“ dodal Dmitrijev.
