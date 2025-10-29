  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 29.10.2025Meniny má Klára
18°Bratislava

Pri rodinnom dome sa strieľalo, na mieste zasahuje polícia

  • DNES - 14:21
  • Madunice
Pri rodinnom dome sa strieľalo, na mieste zasahuje polícia

Zranený je 20-ročný muž.

Polícia aktuálne zasahuje v obci Madunice (okres Hlohovec), kde malo dôjsť k streľbe pri jednom z rodinných domov. Zraneného 20-ročného muža previezla záchranka do trnavskej nemocnice. Policajti uzavreli bezprostredné okolie miesta udalosti. V súčasnosti vykonávajú prvotné úkony vrátane zisťovania strelca. Info.sk o tom informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

Počas vykonávania úkonov bola na mieste nájdená aj strelná zbraň,“ priblížila Antalová. Do obce boli ihneď po prijatí oznámenia vyslané viaceré policajné hliadky, vrátane pohotovostnej motorizovanej jednotky a kukláčov z pohotovostného policajného útvaru. "Bližšie informácie poskytneme, akonáhle to situácia umožní," dodala Antalová.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pellegrini: Ľudovít Štúr výrazne ovplyvnil existenciu slovenského národa

Pellegrini: Ľudovít Štúr výrazne ovplyvnil existenciu slovenského národa

DNES - 13:56Domáce

Hlava štátu vyzdvihla, že Štúr a jeho súputnici zasvätili celý svoj život službe ľudu bez ohľadu na prekážky a politický tlak.

Premiér chce iniciovať schôdzu parlamentu k financovaniu vojenských výdavkov Ukrajiny

Premiér chce iniciovať schôdzu parlamentu k financovaniu vojenských výdavkov Ukrajiny

DNES - 13:54Domáce

Premiér Robert Fico nepodpíše žiadnu garanciu na financovanie Ukrajiny, pokiaľ ide o vojenské výdavky v rokoch 2026 až 2027.

NDS očakáva nápor na diaľniciach, kritický bude tento deň

NDS očakáva nápor na diaľniciach, kritický bude tento deň

DNES - 13:16Domáce

Premávka na diaľniciach bude pre Dušičky hustejšia. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Národná diaľničná spoločnosť, ktorá očakáva najväčšiu dopravnú intenzitu počas piatka.

Polícia pátra po zlodejovi, zverejnili video

Polícia pátra po zlodejovi, zverejnili video

DNES - 13:09Domáce

Zlodej si prisvojil majetok v hodnote desiatok tisíc eur, polícia vyhlásila pátranie.

Vosveteit.sk
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenieBill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémyPOZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
Nový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na SlovenskoNový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na Slovensko
Čím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíšČím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíš
Znie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkamiZnie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkami
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničiaMyslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácieXiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP