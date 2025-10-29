Pri rodinnom dome sa strieľalo, na mieste zasahuje polícia
Zranený je 20-ročný muž.
Polícia aktuálne zasahuje v obci Madunice (okres Hlohovec), kde malo dôjsť k streľbe pri jednom z rodinných domov. Zraneného 20-ročného muža previezla záchranka do trnavskej nemocnice. Policajti uzavreli bezprostredné okolie miesta udalosti. V súčasnosti vykonávajú prvotné úkony vrátane zisťovania strelca. Info.sk o tom informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.
„Počas vykonávania úkonov bola na mieste nájdená aj strelná zbraň,“ priblížila Antalová. Do obce boli ihneď po prijatí oznámenia vyslané viaceré policajné hliadky, vrátane pohotovostnej motorizovanej jednotky a kukláčov z pohotovostného policajného útvaru. "Bližšie informácie poskytneme, akonáhle to situácia umožní," dodala Antalová.
Pellegrini: Ľudovít Štúr výrazne ovplyvnil existenciu slovenského národa
Hlava štátu vyzdvihla, že Štúr a jeho súputnici zasvätili celý svoj život službe ľudu bez ohľadu na prekážky a politický tlak.
Premiér chce iniciovať schôdzu parlamentu k financovaniu vojenských výdavkov Ukrajiny
Premiér Robert Fico nepodpíše žiadnu garanciu na financovanie Ukrajiny, pokiaľ ide o vojenské výdavky v rokoch 2026 až 2027.
NDS očakáva nápor na diaľniciach, kritický bude tento deň
Premávka na diaľniciach bude pre Dušičky hustejšia. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Národná diaľničná spoločnosť, ktorá očakáva najväčšiu dopravnú intenzitu počas piatka.
Polícia pátra po zlodejovi, zverejnili video
Zlodej si prisvojil majetok v hodnote desiatok tisíc eur, polícia vyhlásila pátranie.