  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 29.10.2025Meniny má Klára
18°Bratislava

Premiér chce iniciovať schôdzu parlamentu k financovaniu vojenských výdavkov Ukrajiny

  • DNES - 13:54
  • Bratislava/Višňové
Premiér chce iniciovať schôdzu parlamentu k financovaniu vojenských výdavkov Ukrajiny

Premiér Robert Fico (Smer-SD) nepodpíše žiadnu garanciu na financovanie Ukrajiny, pokiaľ ide o vojenské výdavky v rokoch 2026 až 2027.

Slovensko sa „ani jedným centom“ nebude podieľať na financovaní vojenských výdavkov Ukrajiny. Fico to uviedol po výjazdovom rokovaní vlády v obci Višňové v okrese Žilina. K tejto téme chce tiež iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR.

Predseda vlády tiež reagoval na informáciu o možnom znížení prítomnosti amerických vojakov na východnom krídle Severoatlantickej aliancie (NATO). Dotknúť by sa mohlo aj Slovenska. Informácia Fica neprekvapila, necíti sa byť v ohrození. „Je to pre mňa potvrdením, ako racionálne sa americký prezident Donald Trump správa. Má do určitej miery pravdu. Európa si žila luxusne, opierala sa o prítomnosť amerických vojsk. Mali sme pocit, že všetko funguje. Prezident USA si povedal, že potrebuje zdroje niekde inde,“ skonštatoval Fico. Trump sa podľa neho správa pragmaticky.

Zároveň pripomenul, že Slovensko má spoločný program v rámci EÚ o spolupráci v oblasti obrany. Znamená to, že musia byť efektívnejší pri tom, ako sa míňajú zdroje na obranu. „Keby sme boli solidárni k sebe, že by sa spoločne nakupovalo, že by sa reálne presadzovali výrobky dobre pre celú EÚ v spolupráci s NATO, tak by sme vedeli ušetriť strašne veľa peňazí,“ povedal premiér.

Taktiež považuje za smiešne, že Európa nakupuje v USA zbrane a potom ich darováva Ukrajine. „Ak si od nás niekto chce zobrať náboje alebo zbrane, tak nech sa páči, môžete si ich kúpiť, ale nebudeme nikomu nič dávať,“ podotkol Fico.

Rumunský minister obrany Ionut Mosteanu v stredu na tlačovej konferencii naznačil, že zníženie prítomnosti amerických vojakov na východnom krídle NATO by sa mohlo dotknúť aj Slovenska. „Je dôležité zdôrazniť, že nejde o stiahnutie amerických síl, ale skôr o pozastavenie rotácie brigády, ktorá mala jednotky v niekoľkých krajinách NATO vrátane Bulharska, Rumunska, Slovenska a Maďarska,“ uviedol Mosteanu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pellegrini: Ľudovít Štúr výrazne ovplyvnil existenciu slovenského národa

Pellegrini: Ľudovít Štúr výrazne ovplyvnil existenciu slovenského národa

DNES - 13:56Domáce

Hlava štátu vyzdvihla, že Štúr a jeho súputnici zasvätili celý svoj život službe ľudu bez ohľadu na prekážky a politický tlak.

NDS očakáva nápor na diaľniciach, kritický bude tento deň

NDS očakáva nápor na diaľniciach, kritický bude tento deň

DNES - 13:16Domáce

Premávka na diaľniciach bude pre Dušičky hustejšia. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Národná diaľničná spoločnosť, ktorá očakáva najväčšiu dopravnú intenzitu počas piatka.

Polícia pátra po zlodejovi, zverejnili video

Polícia pátra po zlodejovi, zverejnili video

DNES - 13:09Domáce

Zlodej si prisvojil majetok v hodnote desiatok tisíc eur, polícia vyhlásila pátranie.

Vosveteit.sk
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenieBill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémyPOZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
Nový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na SlovenskoNový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na Slovensko
Čím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíšČím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíš
Znie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkamiZnie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkami
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničiaMyslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácieXiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP