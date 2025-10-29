  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 29.10.2025Meniny má Klára
18°Bratislava

Cirkev netoleruje antisemitizmus a bojuje proti nemu, zdôraznil pápež

  • DNES - 13:52
  • Vatikán
Cirkev netoleruje antisemitizmus a bojuje proti nemu, zdôraznil pápež

Pápež Lev XIV. v stredu zopakoval záväzok katolíckej cirkvi bojovať proti antisemitizmu.

Urobil tak pri príležitosti 60. výročia prijatia deklarácie Nostra Aetate, ktorá upravuje postoj cirkvi k nekresťanským náboženstvám a revolučným spôsobom zmenila vzťahy so Židmi. TASR o tom informuje podľa správ agentúr ANSA a AP.

Deklarácia „odsudzuje nenávisť, prenasledovanie a všetky prejavy antisemitizmu namierené proti Židom v akomkoľvek čase a od kohokoľvek“, uviedol pápež. „Cirkev netoleruje antisemitizmus a bojuje proti nemu, a to na základe samotného evanjelia. Dnes môžeme s vďačnosťou hľadieť na všetko, čo sa dosiahlo v židovsko-katolíckom dialógu,“ prízvukoval pontifik.

Pápež v rámci týždennej generálnej audiencie prehovoril k davu, v ktorom bolo aj vyše 400 pútnikov zo Slovenska. Nachádzali sa tam aj viacerí židovskí lídri či predstavitelia ďalších náboženstiev, ktorí do Ríma pricestovali minulý týždeň, aby sa zúčastnili na výročných slávnostiach. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi vyzdvihol potrebu jednoty medzi náboženstvami v službe ľudskosti, odsúdil všetky formy antisemitizmu a upozornil aj na etické riziká umelej inteligencie, ktorá nesmie ohroziť dôstojnosť človeka, píše portál Vatican News.

V dokumente Nostra Aetate (V našej dobe) katolícka cirkev odsúdila antisemitizmus v akejkoľvek forme a odmietla obvinenie z „bohovraždy“, ktorá sa pripisovala Židom ako národu za Kristovu smrť. Myšlienka kolektívnej viny Židov za ukrižovanie podnecovala antisemitizmus po celé stáročia, píše AP.

Tohtoročné výročie prichádza uprostred nárastu antisemitizmu súvisiaceho s izraelskými vojenskými operáciami v Pásme Gazy po útokoch palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Vojna zapríčinila napätie aj v rámci vzťahov Vatikánu a židovskej komunity.

Riaditeľ pre medzináboženské záležitosti v Americkom židovskom výbore (AJC) rabín Noam Marans povedal, že uznanie problémov bolo samo osebe veľkým krokom vpred. Marans zároveň vyjadril nádej, že Vatikán bude naďalej presadzovať pevný postoj odmietajúci antisemitizmus. „Katolícka cirkev má... morálnu presvedčivosť, ktorá nemá obdoby. Dúfame, že využije všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby svoje úsilie zdvojnásobila,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Putin: Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon

Putin: Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon

DNES - 14:01Zahraničné

Prezident Vladimir Putin v stredu oznámil, že Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, ktoré má jadrový pohon a je schopné niesť konvenčné aj jadrové hlavice.

Orbán odkázal dôchodcom, že kým bude vládnuť on, nemusia sa báť

Orbán odkázal dôchodcom, že kým bude vládnuť on, nemusia sa báť

DNES - 13:13Zahraničné

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v príspevku na sociálnej sieti odkázal, že kým bude on vládnuť, budú starší ľudia v bezpečí.

USA zredukujú svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle NATO

USA zredukujú svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle NATO

DNES - 11:19Zahraničné

Počet amerických vojakov sa pravdepodobne redukuje aj v rámci Slovenska.

Poľské stíhačky zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

Poľské stíhačky zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

DNES - 10:27Zahraničné

Poľské vzdušné sily v utorok zachytili a identifikovali ruské prieskumné lietadlo typu Il-20, ktoré letelo nad Baltským morom v medzinárodnom vzdušnom priestore.

Vosveteit.sk
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenieBill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémyPOZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
Nový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na SlovenskoNový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na Slovensko
Čím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíšČím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíš
Znie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkamiZnie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkami
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničiaMyslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácieXiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP