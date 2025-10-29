Cirkev netoleruje antisemitizmus a bojuje proti nemu, zdôraznil pápež
DNES
- Vatikán
Pápež Lev XIV. v stredu zopakoval záväzok katolíckej cirkvi bojovať proti antisemitizmu.
Urobil tak pri príležitosti 60. výročia prijatia deklarácie Nostra Aetate, ktorá upravuje postoj cirkvi k nekresťanským náboženstvám a revolučným spôsobom zmenila vzťahy so Židmi. TASR o tom informuje podľa správ agentúr ANSA a AP.
Deklarácia „odsudzuje nenávisť, prenasledovanie a všetky prejavy antisemitizmu namierené proti Židom v akomkoľvek čase a od kohokoľvek“, uviedol pápež. „Cirkev netoleruje antisemitizmus a bojuje proti nemu, a to na základe samotného evanjelia. Dnes môžeme s vďačnosťou hľadieť na všetko, čo sa dosiahlo v židovsko-katolíckom dialógu,“ prízvukoval pontifik.
Pápež v rámci týždennej generálnej audiencie prehovoril k davu, v ktorom bolo aj vyše 400 pútnikov zo Slovenska. Nachádzali sa tam aj viacerí židovskí lídri či predstavitelia ďalších náboženstiev, ktorí do Ríma pricestovali minulý týždeň, aby sa zúčastnili na výročných slávnostiach. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi vyzdvihol potrebu jednoty medzi náboženstvami v službe ľudskosti, odsúdil všetky formy antisemitizmu a upozornil aj na etické riziká umelej inteligencie, ktorá nesmie ohroziť dôstojnosť človeka, píše portál Vatican News.
V dokumente Nostra Aetate (V našej dobe) katolícka cirkev odsúdila antisemitizmus v akejkoľvek forme a odmietla obvinenie z „bohovraždy“, ktorá sa pripisovala Židom ako národu za Kristovu smrť. Myšlienka kolektívnej viny Židov za ukrižovanie podnecovala antisemitizmus po celé stáročia, píše AP.
Tohtoročné výročie prichádza uprostred nárastu antisemitizmu súvisiaceho s izraelskými vojenskými operáciami v Pásme Gazy po útokoch palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Vojna zapríčinila napätie aj v rámci vzťahov Vatikánu a židovskej komunity.
Riaditeľ pre medzináboženské záležitosti v Americkom židovskom výbore (AJC) rabín Noam Marans povedal, že uznanie problémov bolo samo osebe veľkým krokom vpred. Marans zároveň vyjadril nádej, že Vatikán bude naďalej presadzovať pevný postoj odmietajúci antisemitizmus. „Katolícka cirkev má... morálnu presvedčivosť, ktorá nemá obdoby. Dúfame, že využije všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby svoje úsilie zdvojnásobila,“ dodal.
