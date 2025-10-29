  • Články
Zvláštne zábery z Černobyľu: Čo sa to deje s miestnymi psami?

  • DNES - 17:54
  • Černobyľ
Dobrovoľníci, ktorí sa starajú o psov v okolí územia s bývalou jadrovou elektrárňou, bijú na poplach. Čo sa deje so psami v Černobyle?

Takmer 40 rokov po výbuchu reaktora v bývalej jadrovej elektrárni sa z ukrajinského Černobyľu šíria znepokojivé správy. Ako na sociálnych sieťach upozornila skupina Dogs of Chernobyl, v opustenej lokalite prvýkrát spozorovali psy s modro sfarbenou srsťou.

Dobrovoľníci, ktorí sa starajú o psy v oblasti Černobyľu, nevedia, čo mohlo spôsobiť neštandardné sfarbenie zvierat. „Minulý týždeň modré neboli. Nevieme, čo to spôsobilo, a snažíme sa ich odchytiť, aby sme zistili viac,“ uviedla skupina v jednom zo svojich príspevkov. Ako pravdepodobné sa javí vysvetlenie, že psy prišli do kontaktu s neurčitou chemikáliou.

Prežili vďaka odolnosti

Združenie Dogs of Chernobyl na sociálnych sieťach uviedlo, že hoci je modré sfarbenie srsti psov v Černobyle neprirodzené, zvieratá sú podľa všetkého zdravé a životaschopné. V 30 kilometrovej zóne so zákazom vstupu sa vyskytujú stovky jedincov. Ide o potomkov domácich zvierat, ktoré po sebe zanechali evakuovaní obyvatelia.

Ako upozorňuje denník Daily Mail, v roku 2023 prebehol výskum, ktorého výsledky pripísali psom v Černobyle výnimočné vlastnosti. V dôsledku dlhodobého pohybu v znečistenom prostredí so zvyškami rádioaktivity si zvieratá vybudovali odolnosť voči žiareniu, ťažkým kovom a znečisteniu.

Analýza vzoriek krvi, ktoré odobrali 116 psom z Černobyľu, ukázala odchýlky v takmer 400 génoch. Až 52 z nich môže súvisieť s dlhodobým vystavením kontaminácii.

Ako uviedol environmentalista z Kolumbijskej univerzity v USA Norman Kleiman, vo vysoko toxickom prostredí sa podarilo prežiť dvom menším svorkám psov.

„Aby sme opísali dynamiku v populáciách týchto psov,... spravili sme prvé kroky k vysvetleniu chronického vplyvu rôznych rizikových faktorov životného prostredia na tieto populácie.“

Kleiman publikoval výskum v roku 2023 v časopise Canine Medicine and Genetics.

Zdroj: Info.sk, DP, x.com/nexta_tv, columbia.edu, dailymail.co.uk
