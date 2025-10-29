Zvláštne zábery z Černobyľu: Čo sa to deje s miestnymi psami?
- DNES - 17:54
- Černobyľ
Dobrovoľníci, ktorí sa starajú o psov v okolí územia s bývalou jadrovou elektrárňou, bijú na poplach. Čo sa deje so psami v Černobyle?
Takmer 40 rokov po výbuchu reaktora v bývalej jadrovej elektrárni sa z ukrajinského Černobyľu šíria znepokojivé správy. Ako na sociálnych sieťach upozornila skupina Dogs of Chernobyl, v opustenej lokalite prvýkrát spozorovali psy s modro sfarbenou srsťou.
Blue dogs spotted in Chernobyl— NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2025
Volunteers in the Chernobyl Exclusion Zone have discovered packs of dogs with bright blue fur, Daily Mail reports. According to researchers, the animals appear healthy and active despite their unusual coloration.
Scientists believe that… pic.twitter.com/6cBPBW9vpi
Dobrovoľníci, ktorí sa starajú o psy v oblasti Černobyľu, nevedia, čo mohlo spôsobiť neštandardné sfarbenie zvierat. „Minulý týždeň modré neboli. Nevieme, čo to spôsobilo, a snažíme sa ich odchytiť, aby sme zistili viac,“ uviedla skupina v jednom zo svojich príspevkov. Ako pravdepodobné sa javí vysvetlenie, že psy prišli do kontaktu s neurčitou chemikáliou.
Prežili vďaka odolnosti
Združenie Dogs of Chernobyl na sociálnych sieťach uviedlo, že hoci je modré sfarbenie srsti psov v Černobyle neprirodzené, zvieratá sú podľa všetkého zdravé a životaschopné. V 30 kilometrovej zóne so zákazom vstupu sa vyskytujú stovky jedincov. Ide o potomkov domácich zvierat, ktoré po sebe zanechali evakuovaní obyvatelia.
Ako upozorňuje denník Daily Mail, v roku 2023 prebehol výskum, ktorého výsledky pripísali psom v Černobyle výnimočné vlastnosti. V dôsledku dlhodobého pohybu v znečistenom prostredí so zvyškami rádioaktivity si zvieratá vybudovali odolnosť voči žiareniu, ťažkým kovom a znečisteniu.
Analýza vzoriek krvi, ktoré odobrali 116 psom z Černobyľu, ukázala odchýlky v takmer 400 génoch. Až 52 z nich môže súvisieť s dlhodobým vystavením kontaminácii.
Ako uviedol environmentalista z Kolumbijskej univerzity v USA Norman Kleiman, vo vysoko toxickom prostredí sa podarilo prežiť dvom menším svorkám psov.
„Aby sme opísali dynamiku v populáciách týchto psov,... spravili sme prvé kroky k vysvetleniu chronického vplyvu rôznych rizikových faktorov životného prostredia na tieto populácie.“
Kleiman publikoval výskum v roku 2023 v časopise Canine Medicine and Genetics.
Z Gmailu unikli milióny hesiel. Nie je medzi nimi aj to vaše?
Ako zistiť, či sa podvodníci dostali aj k vášmu heslu?
Vo veku 83 rokov zomrel jazzový bubeník Jack DeJohnette
Americký jazzový bubeník Jack DeJohnette zomrel v nedeľu vo veku 83 rokov vo Woodstocku v štáte New York v prítomnosti svojej manželky a blízkych priateľov.
Naozaj dokážu psy vycítiť strach? Takýto je názor veterinárov
Vedci sa pozreli na čuchové zmysly psov.
Vizionár Bill Gates oslavuje 70. narodeniny, Microsoft vymenil za filantropiu
Spoluzakladateľ počítačového impéria a multimiliardár, ktorý zmenil svet. Jeho cesta na výslnie sa začala v tínedžerskom veku.