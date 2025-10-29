NDS očakáva nápor na diaľniciach, kritický bude tento deň
Premávka na diaľniciach bude pre Dušičky hustejšia. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorá očakáva najväčšiu dopravnú intenzitu počas piatka (31. 10.).
„Väčší počet áut na cestách treba očakávať aj počas víkendu a Sviatku všetkých svätých a po sviatkoch, teda v nedeľu 2. novembra,“ podotkli diaľničiari, ktorí žiadajú motoristov o zvýšenie pozornosti a o ohľaduplnú jazdu. Počas Dušičiek tradične zaznamenávajú zvýšený nárast vozidiel na diaľniciach, miestami aj o vyše 50 percent oproti bežným pracovným dňom.
NDS radí, že pri poruche vozidla alebo pri inej núdzovej situácii na diaľnici platia štyri základné pravidlá. Potrebné je zachovať rozvahu, obliecť si reflexnú vestu, dostať sa do bezpečia, čiže za zvodidlá, a ihneď zavolať Diaľničnú patrolu na čísle 0800 100 007. Pokiaľ je to možné, vozidlo treba odstaviť čo najbližšie ku krajnici, zapnúť treba výstražné svetlá, tzv. blikačky a vyznačiť prekážku výstražným trojuholníkom. Následne sa treba čo najskôr dostať za zvodidlá a čo najskôr zavolať pomoc.
