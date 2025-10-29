  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 29.10.2025Meniny má Klára
17°Bratislava

Orbán odkázal dôchodcom, že kým bude vládnuť on, nemusia sa báť

  • DNES - 13:13
  • Budapešť
Orbán odkázal dôchodcom, že kým bude vládnuť on, nemusia sa báť

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v príspevku na sociálnej sieti odkázal, že kým bude on vládnuť, budú starší ľudia v bezpečí.

Reagoval na náznaky mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA, ktorá avizovala, že je potrebné zreformovať neudržateľný dôchodkový systém, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Nielenže chránime dôchodky, ale ich aj neustále zvyšujeme,“ napísal Orbán v utorok večer na svojom účte na Facebooku.

V jednom z videozáznamov zverejnených pod Orbánovým príspevkom poslanec Európskeho parlamentu za stranu TISZA Zoltán Tarr povedal, že súčasný dôchodkový systém nie je možné, a nie je ani nutné bezpodmienečne zachovať.

Expert strany TISZA na dôchodky András Simonovits dodal, že dôchodkový systém je v súčasnosti „príliš štedrý“ a že dôchodky pri odchode do dôchodku by sa mali relatívne znížiť. Najvyššie dôchodky by podľa neho mohli byť zdanené a bolo by možné uvažovať o strednodobých a dlhodobých reformách, avšak detaily týchto plánov netreba rozoberať pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Tie treba najprv vyhrať, dodal Simonovits.

Ľavica zrušila 13. dôchodok, my sme ho vrátili. Teraz, ak sa dostanú (TISZA) k moci, pripravujú sa na brutálne zníženie dôchodkov, my to však nedovolíme! Pokiaľ tu budem ja, starší ľudia sa môžu cítiť v bezpečí!“ podčiarkol Orbán.

V uplynulých 15 rokoch sa priemerný dôchodok v Maďarsku zvýšil z približne 100.000 forintov (257 eur) na takmer 250.000 (644 eur), uviedol vo februári šéf úradu vlády Gergely Gulyás.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
USA zredukujú svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle NATO

USA zredukujú svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle NATO

DNES - 11:19Zahraničné

Počet amerických vojakov sa pravdepodobne redukuje aj v rámci Slovenska.

Poľské stíhačky zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

Poľské stíhačky zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

DNES - 10:27Zahraničné

Poľské vzdušné sily v utorok zachytili a identifikovali ruské prieskumné lietadlo typu Il-20, ktoré letelo nad Baltským morom v medzinárodnom vzdušnom priestore.

Izrael po rozsiahlych útokoch v Pásme Gazy opäť obnovil prímerie

Izrael po rozsiahlych útokoch v Pásme Gazy opäť obnovil prímerie

DNES - 10:00Zahraničné

Izraelská armáda začala v stredu od 10.00 h miestneho času opäť uplatňovať prímerie vo vojne s militantným hnutím Hamas.

Južná Kórea: Stretnutie Trumpa a Kima sa nepodarilo zorganizovať

Južná Kórea: Stretnutie Trumpa a Kima sa nepodarilo zorganizovať

DNES - 9:59Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že sa mu nepodarilo zorganizovať stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom počas návštevy Južnej Kórey.

Vosveteit.sk
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenieBill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémyPOZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
Nový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na SlovenskoNový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na Slovensko
Čím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíšČím viac pixelov, tým lepší obraz? Ak plánuješ kúpu 8K televízora, mal by si si toto prečítať skôr, než zaplatíš
Znie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkamiZnie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkami
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničiaMyslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácieXiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfónČaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP