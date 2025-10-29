  • Články
Polícia pátra po zlodejovi, zverejnili video

  • DNES - 13:09
  • Bratislava
Zlodej si prisvojil majetok v hodnote desiatok tisíc eur, polícia vyhlásila pátranie.

Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo 20. septembra nadránom v prevádzke mincovne na Dunajskej ulici v Bratislave. Neznámy páchateľ z nej odcudzil rôzne zberateľské mince a zliatiny, celkovú škodu vyčíslili na takmer 32.000 eur. Informuje o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj videozáznam.

Polícia sa v tejto súvislosti obracia na verejnosť s prosbou o pomoc pri pátraní po páchateľovi. Akékoľvek informácie k jeho totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

Zdroj: Info.sk, TASR
NDS očakáva nápor na diaľniciach, kritický bude tento deň

NDS očakáva nápor na diaľniciach, kritický bude tento deň

DNES - 13:16Domáce

Premávka na diaľniciach bude pre Dušičky hustejšia. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Národná diaľničná spoločnosť, ktorá očakáva najväčšiu dopravnú intenzitu počas piatka.

Lekárska fakulta UK bude prijímať niektorých študentov aj bez prijímačiek

Lekárska fakulta UK bude prijímať niektorých študentov aj bez prijímačiek

DNES - 13:06Domáce

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave bude v akademickom roku 2026/2027 prijímať uchádzača na štúdium všeobecného lekárstva s vynikajúcim prospechom aj bez prijímacích skúšok.

Krátky dostal ponuku od KDH, chce však hovoriť o spájaní konzervatívcov

Krátky dostal ponuku od KDH, chce však hovoriť o spájaní konzervatívcov

DNES - 12:34Domáce

Bývalý člen hnutia Slovensko zatiaľ nevstupuje do poslaneckého klubu KDH.

Ministerstvo spravodlivosti pripúšťa diskusiu k trestaniu recidivistov

Ministerstvo spravodlivosti pripúšťa diskusiu k trestaniu recidivistov

DNES - 11:36Domáce

Ministerstvo spravodlivosti SR je pripravené o téme drobnej kriminality vecne diskutovať, vrátane možných úprav v trestaní recidivistov.

