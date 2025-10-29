Lekárska fakulta UK bude prijímať niektorých študentov aj bez prijímačiek
Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave bude v akademickom roku 2026/2027 prijímať uchádzača na štúdium všeobecného lekárstva s vynikajúcim prospechom aj bez prijímacích skúšok.
Vyplýva to z podmienok prijatia na štúdium študijných programov v slovenskom jazyku, ktoré schválil akademický senát. Patrí medzi ne aj skrátenie dĺžky štúdia zubného lekárstva na päť rokov, výrazne vyššia bonifikácia za úspešné absolvovanie predmetových olympiád, stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) a angličtiny na úrovni C1 a C2. TASR o tom informovala hovorkyňa LF UK Lenka Stejskalová.
„Posledné roky zo Slovenska odchádzalo nemalé množstvo excelentných maturantov študovať do zahraničia. Dôvodom mohlo byť aj to, že vďaka svojim vynikajúcim študijným výsledkom či mimoškolským aktivitám boli prijatí na lekárske fakulty v blízkom zahraničí. Rozhodli sme sa o nich zabojovať,“ skonštatoval dekan fakulty Juraj Payer.
Žiadosť o prijatie bez absolvovania prijímacej skúšky si môže podať len uchádzač, ktorý je v tomto roku žiakom posledného, teda maturitného ročníka strednej školy zo Slovenska. Ďalšou podmienkou je, že v priebehu posledných štyroch rokov na strednej škole absolvoval výučbu profilových predmetov biológia a chémia v trvaní aspoň dva roky. Počas posledných troch rokov štúdia na strednej škole nesmie mať horšiu známku ako chválitebný na záverečných vysvedčeniach alebo na polročnom vysvedčení v poslednom ročníku štúdia. Jeho výsledný priemer zároveň musí byť nižší alebo rovný 1,100, pričom sa doň nezapočítava klasifikácia zo správania, nepovinných predmetov či záujmových krúžkov.
Prijímacia skúška pre študijné programy v slovenskom jazyku pozostáva z testu prírodných vied a testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Uchádzači o štúdium všeobecného lekárstva absolvujú test z prírodných vied prezenčne 8. mája 2026. Záujemcov o štúdium zubného lekárstva čaká tento test 9. mája 2026. Druhá časť prijímacej skúšky overuje základné schopnosti uchádzačov, ktoré sú potrebné pre úspešné štúdium na vysokej škole.
Celkový bodový výsledok v prijímacom konaní si uchádzači môžu zlepšiť aj bonifikáciou za výborné umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach či za certifikát z angličtiny. Body navyše získajú uchádzači o štúdium, ktorí sa počas posledných štyroch rokov štúdia vynikajúco umiestnili na predmetových olympiádach a tzv. SOČ z predmetov biológia, chémia, fyzika, matematika, informatika, ako aj na predmetových súťažiach. Prilepšiť si môžu aj medzinárodne uznávaným certifikátom z anglického jazyka na úrovni C1 alebo C2 alebo úspešným absolvovaním štátnej skúšky z anglického jazyka alebo štúdiom na anglických bilingválnych stredných a stredných odborných školách.
Uchádzači o štúdium na LF UK si môžu podať prihlášku od 1. decembra do 28. februára 2026 cez elektronický formulár. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.fmed.uniba.sk. LF UK plánuje v ďalšom akademickom roku prijať 375 študentov na študijný program všeobecné lekárstvo a 32 študentov na zubné lekárstvo.
