Čo všetko prezrádzate umelej inteligencii? OpenAI priniesla hrozivú štatistiku
- DNES - 19:04
- Svet
Spoločnosť OpenAI, ktorá má pod taktovkou najznámejšieho chatbota ChatGPT, zverejnila štatistiku o duševnom zdraví jej používateľov.
Chatboty s umelou inteligenciou zďaleka neslúžia len na dohľadávanie informácií. Hoci túto ich funkciu využívame najčastejšie, čoraz viac ľudí sa s nimi delí aj o svoje súkromie. Poukázala na to spoločnosť OpenAI, ktorá vyvinula model ChatGPT.
Prieskum OpenAI zistil, že ChatGPT každý týždeň používa najmenej pol milióna ľudí, ktorí vo svojich textoch vykazujú známky mánie, psychózy alebo samovražedných myšlienok.
Ako informuje OpenAI vo svojom blogu, viac ako 560 tisíc používateľov ChatGPT každý týždeň vykazuje známky vážnej duševnej poruchy. Ďalší milión zas vo svojej komunikácii naznačuje samovraždené úmysly.
Problémy nastávajú aj pri samotnej komunikácii s chatbotom. Podľa OpenAI totiž viac ako milión ľudí týždenne vykazuje známky nadštandardných väzieb s ChatGPT, ktoré ich však oberajú o tradičné medziľudské vzťahy, psychickú pohodu a zodpovednosť voči povinnostiam.
Zasiahne tím odborníkov
Foto: Iryna Imago
Spoločnosť OpenAI reagovala na hrozivé zistenia analýzy vytvorením tímu 170 odborníkov na duševné zdravie. Tí budú mať na starosti vytvorenie lepších odpovedí ChatuGPT na správy používateľov, ktoré by mohli poukazovať na psychické ťažkosti.
Ako v rozhovore pre denník Daily Mail upozorňuje londýnsky psychiater Hamilton Morrin, problém sa tým zďaleka nevyrieši:
„Je povzbudzujúce, že spoločnosti ako OpenAI spolupracujú s lekármi a vedcami na zlepšení spoločnosti svojich modelov. Problém sa tým však zďaleka nevyrieši.“
Neuropsychiater Thomas Pollak zas tvrdí, že výsledky analýzy OpenAI „treba brať vážne, no pri ich interpretovaní musíme postupovať opatrne. Pri 800 miliónoch používateľov týždenne aj malé percento hovorí o značnom počte ľudí.“
Hoci zatiaľ nie je jasné, či chatboty priamo prispievajú k zhoršeniu psychického zdravia ich používateľov, alebo len odzrkadľujú znepokojivé trendy v spoločnosti, podľa OpenAI sú príznaky psychickej nepohody „všeobecne prítomné v ľudských spoločenstvách“. Firma je presvedčená o tom, že poskytuje dostatočné nástroje na pomoc pre používateľov, ktorí sa môžu nachádzať v náročných životných situáciách.
