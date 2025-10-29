  • Články
Tunel Višňové by mal byť sprejazdnený do konca roka 2025

Tunel Višňové by mal byť sprejazdnený do konca roka 2025

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové by mal byť motoristom odovzdaný do užívania do konca tohto roka.

Vyplýva to z uznesenia, ktorým kabinet zaviazal ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby zabezpečil pokračovanie a dokončenie výstavby úseku diaľnice D1 v súlade s harmonogramom a finančnými rámcami s predpokladaným sprejazdnením na základe spoločnej akcelerácie prác do konca roka 2025.

Prieskumná štôlňa najdlhšieho slovenského tunela sa začala raziť ešte v roku 1998 a prerazili ju s dvojročným oneskorením v septembri 2002. Samotná výstavba tunela sa však začala až o 12 rokov neskôr. Úsek D1 s tunelom Višňové začalo pôvodne stavať združenie firiem Salini Impregilo a Dúha, s ktorým však Národná diaľničná spoločnosť v marci 2019 ukončila zmluvu. Verejnú súťaž na dostavbu diela vyhrala stavebná firma Skanska.

Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.

Zdroj: Info.sk, TASR
